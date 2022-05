$!Creación de un sueño y amor por la ciudad

La visión es optimista, después de sobreponerse a la pandemia que incrementó el costo del proyecto, destacando que cuando nació la idea el dinero privado disponible era de cero pesos, ver lo que ahorita hay del Parque Central, del avance del Acuario y del proyecto ejecutivo para el museo, no da lugar a duda que cuando se termine se verá el milagro.

“Estábamos persiguiendo un sueño y habremos conseguido un milagro, no me cabe duda”, expresó Zerecero Velo para una vez que se concluya el Acuario de Mazatlán y el Museo, retomando las palabras del Director del Proyecto Bilbao 2030, cuando se creó el Museo Guggenheim y cambió la vida de la ciudad, ahora la frase podrá ser perfectamente aplicada en Mazatlán, con el apoyo de Ernesto Coppel Kelly.

Los tres pilares del proyecto del Acuario de Mazatlán son; orgullo de pertenencia, identidad -para que se generen noticias positivas permanentemente y se hablen de cosas buenas de Mazatlán, y lograr además, un proyecto turístico de clase mundial, que se refleje en la derrama económica en la ciudad y le agreguen valor; con ello, llamaremos atención a cadenas hoteleras, navieras y líneas aéreas que decidan abrirse espacio en el puerto.

“Primero la investigación, segundo la educación, tercero la exhibición con fines educativos”, es lo que se aprendió del Acuario de Vancouver, asesor del proyecto con quien, junto con el Acuario de Valencia, se tiene ya un acuerdo para intercambiar experiencias en investigación, incluso estudiantes de diferentes países podrán tener intercambios de estudios en materia de conservación de los mares.

“Nosotros queremos que cuando los visitantes salgan del acuario digan: -he aprendido algo que no sabía antes, hoy entiendo, hoy sé por qué, hoy soy consciente de que tenemos que respetar no solamente a la vida marina, sino a la vida en todas sus manifestaciones”, agregó, por lo que desde hace un año y medio, en coordinación con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Centro Público de Investigación Conacyt, y la participación del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM se hace investigación desde el Centro de Investigaciones Orgánicas del Mar de Cortés, que será el organismo de investigación del nuevo Acuario.