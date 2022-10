Cree en ti. Y en tus dudas, también. Tus errores no te definen.

“Si te sientes seguro en tu trabajo, no estás trabajando en el lugar adecuado”. David Bowie

Nuestra determinación nos ha llevado a solucionar problemas que terminaron siendo frutos que recoger

De acuerdo con la Biblia, los relatos sobre Jesucristo y su resurrección no le eran suficientes a Santo Tomás Apóstol para creer. No fue sino hasta que vio que creyó. Y esto de “ver para creer” lo repetimos hasta el cansancio. Si no vemos, raras veces creemos. Hoy me gustaría intentar proponer lo contrario: creer para ver.

Más allá de nuestra fe que profesemos, como empresarios, como emprendedores, es claro que sin fe en nosotros mismos, en nuestro trabajo y en nuestro futuro, seguramente no lograremos nuestros objetivos. Vaya, un emprendedor que no logra creer en sí mismo jamás llegará a convertirse en empresario. Usualmente, para cuando una empresa ha logrado sostenerse, al menos un intento previo habrá fallado. Y es normal. Por eso argumento que los emprendedores son testarudos; su determinación los ha llevado a solucionar problemas que terminaron siendo frutos que recoger.

Sin embargo, el creer siempre en nuestro trabajo y nuestras metas, no es siempre posible ni siempre saludable. Sugiero entonces, una cantidad sana de duda que no sea suficiente para detenerte, ni tan poca para que te guíes por fe ciega.

Me gustaría entonces tomar prestado un conceptoo psicológico llamado “el síndrome del impostor”. Éste, a grandes rasgos, se refiere a una sensación de que no merecemos lo que tenemos o de que no somos capaces de ser o hacer lo que somos o lo que hacemos. Esta es una sensación que nubla nuestros logros y metas y nos hace dudar más de lo que parece ser sano.

Este síndrome es más común en mujeres y en grupos minoritarios quienes a menudo perciben que tienen más que demostrar. En tu empresa es posible que exista alguien de tu familia que, a pesar de que ha demostrado que su trabajo ha sido adecuado, siente que no merece tener el puesto que tiene.

Este síndrome suele presentarse como una certeza de que se va a fallar en alguna tarea en particular o de que se es un fraude en general. También puede tomar la forma de autodemeritar el valor de nuestro trabajo, experiencia o incluso de nosotros mismos. Todo esto ocurre incluso ante pruebas de que se es capaz, de que no se es un fraude y del gran valor que nosotros y nuestro trabajo tiene.

En muchas ocasiones, el tener estos pensamientos y sensaciones de forma recurrente frena nuestro potencial. Es común que deseemos algo, que sepamos cómo proceder, pero que la duda nos invada y no avancemos en absoluto por el miedo a fracasar.

Por supuesto que no estoy sugiriendo que debamos tener dudas a tal nivel. Lo que me gustaría resaltar es que se ha demostrado que el tener algunos de estos pensamientos nos lleva a ser más cuidadosos, a observar más de cerca, a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, se ha demostrado que médicos que tienen este tipo de pensamientos con mayor frecuencia suelen escuchar más y mejor a sus pacientes y no hay indicios de que cometan más errores que otros médicos. Así, la atención es incluso mejor a los pacientes.

La invitación que hago es, entonces, a no dejar de ser testarudos, a mantener una fe estoica y fuerte en tu trabajo y en lo que a largo plazo puedes lograr, pero que entre tanto, te acerques a lo que haces y buscas con un tono de duda. No de duda cubierta de sentimientos de inferioridad, sino de desde la curiosidad. Que te atrevas a creer que lo quieres es posible y está a tu alcance y que te permitas cuestionar si vas por el camino correcto para corregir rumbo siempre que sea necesario. Después de todo, tener una seguridad completa indica que estamos ignorando algo o que estamos en nuestra zona de confort, zona en la cual nada interesante jamás sucede; zona donde las empresas no se crean ni florecen.

Y ¿qué hacer cuando el síndrome del impostor parece estar ganando sobre nuestra convicción? Te comparto algunos consejos basándose en recomendaciones de Jessica Bennett, una reportera y autora quien justamente sufre de este síndrome y del psicólogo organizacional Adam Grant.

Forma alianzas. Encontrar personas que crean en ti cuando no lo hagas tú es clave. Encuentra a alguien que tenga metas similares a las tuyas y que pueda acompañarte en el camino o bien, a alguien que podrá darte el apoyo que necesites cuando lo necesites sea como este se vea. Quizás al encontrar este tipo de vínculos, te des cuenta de que otras personas viven dudas similares a las tuyas, incluso personas que a tus ojos parezcan tener todo el éxito del mundo.

Recuerda: Tus errores no te definen. Inevitablemente, cometerás errores y fracasarás. De no hacerlo, simplemente no habrás intentado nada. Pero las veces que te hayas equivocado no definen tu carácter y no terminan tu historia. Toma con gracias las lecciones que puedas y continúa. Quizás tengas que cambiar de dirección o intentar lo mismo de nuevo, pero no te dejes derrotar. Cuando comentes un error, tienes tres opciones: dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca.

Visualiza el éxito que buscas. No dejes de ver el oro al otro lado del arcoíris. Recuerda: cree para que puedas llegar a ver cómo se materializa. En el camino habrá muchos obstáculos, pero confía en que tienes todo para lograr sortearlos. Después de todo, la duda es tu aliada si sabes modularla correctamente.

Cree en ti y en lo que puedes. También cree en tu empresa, en tu equipo, en tu familia. Recuerda que los retos y los problemas se presentarán; que no todo lo sortearás siempre de la mejor manera, pero que el primer paso para vivir tu sueño es creer que es justo tu realidad futura. “De todo se puede aprender, solo hace falta tener el cerebro conectado con la realidad”.