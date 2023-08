“La cooperación no es ausencia de conflictos, sino el medio para resolverlos”.

Con la estrategia adecuada, una empresa puede salir incluso fortalecida luego de una crisis, gracias al diálogo y la comunicación

¿Qué haría alguien como padre de familia ante la problemática que representa un personaje tan complicado como Scar? Sarabi y Mufasa no enfrentaron el problema y, además, no supieron hablar con Simba sobre la situación. Tal vez nunca nos cuestionamos sobre ello porque sabemos lo complicado que es tratar una problemática así dentro de una familia. Estas son algunas de las ideas analizadas en el post de Alicia Villarreal y Adriana Sanchez Novoa. Este interesante punto de vista me llevó a considerar que también dentro de las empresas familiares debemos tener cuidado con esos aspectos de conflicto que representa el villano de la película. Los líderes de una empresa familiar deben estar atentos para trabajar de manera adecuada en estos problemas, sobre los que reflexionaremos a continuación.

La comunicación construye a la familia empresaria

Los fundadores y líderes de empresas familiares saben que hablar con las generaciones jóvenes sobre las ganancias de la familia, el valor de la empresa familiar y otras cuestiones ligadas a lo económico no es fácil. Ante este reto, debe tenerse en mente el gran costo que puede implicar no guiar de manera adecuada a los futuros líderes de la empresa. “Debes ser lo suficientemente maduro para entender tus miedos y superarlos”. Mufasa.

Haz del liderazgo una verdadera herencia

Ciertamente, hacia el final de la película Simba se muestra como un rey sabio y en control de todo el reino. Sin embargo, ese aprendizaje fue mucho más costoso de lo que él y sus padres hubieran querido. Tras la muerte de Mufasa, el joven león no tenía el carácter necesario para hacerse cargo de todos los deberes que cumplía su padre, no contaba con la autoridad necesaria para dar rumbo a su herencia.

Que el miedo no te congele: diseña una estrategia para resolver conflictos

Es evidente que Mufasa y Sarabi no sabían cómo actuar frente a Scar: no supieron ponerle un alto, no encontraron la manera de hablar con Simba sobre los problemas familiares, no dimensionaron correctamente el conflicto.

En una empresa familiar los conflictos están a la orden del día y los líderes no pueden simplemente mirar hacia otro lado esperando que la problemática se resuelva por sí misma. Cuando a una organización en crecimiento se le propone establecer un gobierno corporativo, muchas veces hay una negativa porque se cree que esto significa un proceso complejo. Es importante que se piense más allá del tiempo y esfuerzo que significa profesionalizar una organización: este proceso ayudará a nuestra empresa a, entre otras cosas, solventar problemas que podrían fragmentar a la empresa y la familia.

Es necesario tener presente la importancia de la comunicación; el protocolo familiar y los órganos de gobierno corporativo son la mejor manera de encaminar un proceso de diálogo efectivo, escuchando los diferentes puntos de vista, buscando las mejores alternativas para organizar a la familia empresaria, evitando que algunos de los integrantes se sientan excluidos o desplazados. Si Mufasa y Sarabi hubieran seguido una estrategia similar es muy probable que nos hubiéramos quedado sin un gran villano como Scar.

Un fundador y líder sabrá que los conflictos siempre van a existir y guiará los esfuerzos de su familia y empresa para anticipar estas problemáticas o hacerles frente de una manera efectiva. Con la estrategia adecuada, una empresa puede salir incluso fortalecida luego de una crisis, gracias al diálogo y la comunicación, herramientas que permiten entender las formas de pensar de aquellos que son parte de nuestro equipo de trabajo y de nuestra propia familia. “Todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio. Como rey tendrás que entender eso y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta los antílopes”. Mufasa.