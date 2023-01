Dato de inflación en México

Eventos como la Cumbre de Líderes de América del Norte, disturbios en Brasil o medidas contra la pandemia en China podrían influir el sentimiento de los operadores en los siguientes días

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta para las principales bolsas de valores del planeta. El mercado de valores estadounidense perdió apetito por riesgo el lunes y pasó de positivo a mixto al cierre, sin información relevante y atentos a señales del desempeño económico próximo. Mientras que el Nasdaq presentó su tercera alza en cuatro días de ganancias, el Dow y SP500 retrocedieron por tercera vez en los cinco días de intercambios que lleva el año.

Los índices, que vienen de su mejor semana en más de un mes, justo después de finalizar el peor año desde 2008, continúan cerca de su mejor puntaje desde mediados de diciembre. Este lunes los inversionistas incorporaron que el crédito al consumo fue superior a lo anticipado, mientras que se posicionaron de cara a información como la confianza del consumidor y datos de inflación al consumidor y al productor que será dada a conocer más adelante en la semana.

Además, los operadores están atentos a señales de política monetaria, donde hablará hoy, además de líderes regionales de la Reserva Federal, el presidente del organismo, Jerome Powell. Las especulaciones sobre qué tan lejos llegará el ciclo monetario restrictivo y cuándo comenzarán a relajarse las medidas continúan como uno de los principales pilares del sentimiento del mercado, que sigue alejado de sus mejores niveles del año pasado. Eventos como la Cumbre de Líderes de América del Norte, disturbios en Brasil o medidas contra la pandemia en China podrían influir el sentimiento de los operadores en los siguientes días.

En México, las bolsas de valores no solo siguen sin conocer los retrocesos este año si no que en la sesión de ayer aceleraron las ganancias, a partir de un dato de inflación que pareció dar señales positivas. Los indicadores hilaron seis sesiones de ganancias, algo no visto desde mayo del 2022 para el Índice de Precios y Cotizaciones y desde noviembre de 2021 para el FTSE Biva. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores acabó con su mejor puntaje desde 27 de mayo de 2022 y el de la Bolsa Institucional de Valores desde el 25 de abril del mismo año.

Además de un efecto rebote, el avance de las bolsas podría estar impulsado por el último dato de inflación local del año pasado. El avance mensual de los precios generales en diciembre fue el menor de los últimos siete meses y quedó debajo de lo anticipado por el consenso de los analistas. Por su parte el apartado subyacente, uno que muchos consideran más importante en la tendencia de mediano plazo de la inflación, mostró su primera desaceleración en 25 lecturas.

Aunque la subida generalizada de precios cerró el año aún en su mayor nivel en más de dos décadas, el último dato genera la expectativa de que la lucha de Banco de México para controlarla está dando frutos y podría enfrentar un escenario menos apretado este año. Por otro lado, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estimaron que tanto la producción como las ventas de vehículos ligeros en México subirá en 2023, aunque a un ritmo inferior al del año pasado.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios del petróleo arrancaron la semana con ganancias, gracias a la decisión de China de reabrir sus fronteras, lo que ayuda a las perspectivas de que la demanda de combustible podría repuntar. Así, el precio del contrato de febrero de 2023 del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, ganó 1.51 dólares para ubicarse en 74.63 dólares, mientras que el precio del contrato de marzo de 2023 del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, subió 1.08 para llegar a los 79.65 dólares el barril.

Como parte de una nueva fase en la lucha contra el Covid-19, China abrió sus fronteras durante el fin de semana por primera vez en tres años. A nivel nacional, se esperan alrededor de dos mil millones de viajes durante la temporada del Año Nuevo Lunar, casi el doble que el año pasado y el 70 por ciento de los niveles de 2019. A pesar del repunte, todavía existe la preocupación de que el flujo masivo de viajeros chinos pueda causar otro aumento en las infecciones por coronavirus, mientras que también persisten preocupaciones económicas más amplias.

En temas cambiarios, observamos que este lunes la moneda mexicana sumó cinco sesiones de ganancias, en medio de especulaciones sobre el futuro monetario en Estados Unidos y datos de inflación en México. De acuerdo a los registros de Banco de México, el peso mexicano ganó cinco centavos para cerrar en 19.11 pesos por dólar en su modalidad interbancaria. Mientras, el Índice Dólar, o DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, perdió 0.7 por ciento para cerrar en 103.13 unidades.

El dólar estadounidense se debilitó luego que los datos de empleo del pasado viernes sugirieron que la Reserva Federal podría reducir el ritmo de sus aumentos de tasas, al percatarse que la inflación podría estar cediendo. En particular, la nómina no agrícola de diciembre mostró un aumento en el número de trabajadores en las nóminas no agrícolas y una desaceleración en el crecimiento de los salarios.

En México, los precios al consumidor en aumentaron 0.38 por ciento en diciembre, el menor avance en los últimos siete meses. De esta manera, el país cerró el año con una tasa anual de inflación de 7.82 por ciento, la mayor desde que finalizó el año 2000 con un avance interanual de 8.96 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este dato hizo sopesar a los expertos la posibilidad de moderar aún más el aumento de tasa por parte de Banco de México. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes. Feliz Año Nuevo.