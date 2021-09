Deer Park, refinería que compró Pemex en Texas, sigue acumulando pérdidas, dice Bloomberg

La refinería Deer Park Refining Limited Partership, ubicada en Houston, Texas, de la que Petróleos Mexicanos compró en 596 millones de dólares el 50.1 por ciento de las acciones que eran propiedad de la empresa neerlandesa Shell Oil Company, ha acumulado una pérdida neta de alrededor de 360 millones de dólares en lo que va de este año.

“El gigante petrolero estatal mexicano acordó en mayo comprar la participación mayoritaria de Royal Dutch Shell Plc en la refinería de Deer Park. El cierre forzoso de la instalación durante el congelamiento de Texas a mediados de febrero llevó a registrar las pérdidas hasta julio, según personas con conocimiento de la situación”, indicó la agencia estadounidense Bloomberg.

Las mismas fuentes “que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con los medios”, le señalaron a Bloomberg que Deer Park “también ha luchado con la volatilidad del mercado durante la pandemia, y su deuda se ha disparado a más de mil millones de dólares en los últimos meses [...] Pemex no respondió a una solicitud de comentarios. Shell dijo que no revela el desempeño financiero de los activos individuales”.

“La pérdida neta de Deer Park este año, más de la mitad de los 596 millones de dólares que Pemex acordó pagar por la participación de Shell en la refinería, muestra cómo la estrategia del Gobierno [mexicano] para deshacerse de la dependencia de México de la energía extranjera puede ejercer aún más presión sobre las finanzas de PEMEX”, agregó la agencia especializada en negocios y finanzas.

“Su deuda supera ahora los 115 mil millones de dólares, más que cualquier otra compañía petrolera, luego de una década y media de caídas en la producción de petróleo. El productor acordó comprar la participación del 50.1 por ciento de Shell en mayo utilizando fondos federales como parte de una estrategia del gobierno para deshacerse de la dependencia de México de los mercados energéticos extranjeros”, abundó Bloombgerg.

La agencia estadounidense recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió “revivir” a PEMEX como una potencia productora de petróleo y restaurar la producción de combustible de México. “Esa política ha implicado la construcción de una refinería de 8 mil 900 millones de dólares conocida como Dos Bocas en Tabasco, aumentando la producción en las seis refinerías existentes de Pemex y la compra de Deer Park”, enfatizó Bloomberg.

El medio también rescató una entrevista que le realizó a Rocío Nahle García, en la que la titular de la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno de México, dijo que la refinería de Deer Park era rentable.

“No, no es perder” dinero. “Pemex hizo un análisis comercial interno y externo con una empresa externa y los resultados que presentaron son muy buenos”, insistió la funcionaria federal.