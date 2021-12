$!Destaca la CMIC gran cierre del 2021

En cuanto al acercamiento con el nuevo Gobierno del Estado, adelantó que la próxima semana se reunirán con el Secretario de Obras Públicas para coordinar esfuerzos de bien común.

Además de buscar el esquema de trabajo del proyecto de construcción del Parque Aeroespacial, una obra privada que mientras se concreta, aclaró es la obra privada la que mantiene activa a la industria de la construcción al cierre de año.

”Este año hay que verlo con optimismo porque ya se acaba y empezar a trabajar a principios de año y tener otro encuentro con el Alcalde de Mazatlán para empezar a movernos”, expresó.

Para los constructores locales, dijo que un proyecto como el aeroespacial es muy importante y por ello se está en pláticas con los inversionistas para ver de qué manera participan.

”Para Mazatlán representa mucho, para nosotros los constructores hay que ver el esquema de ellos, de financiamiento, porque eso es importante, el 99 por ciento de nosotros somos pequeñas empresas, y no hay mucha capacidad de financiamiento, y ellos también están buscando lo suyo, cómo les digo, estamos en platicas con el señor Lino Suárez, algo vamos a lograr, yo creo y hay ver ver con optimismo el próximo año”, dijo.

En cuanto a las obras que asumieron afiliados de la CMIC en el sur del estado, destacó, llevan un avance del 90 por ciento y están casi por finalizar por el compromiso.

”En proporción en el año terminamos la actividad como en el 90 por ciento de todas las obras que había, no se quedaron practicamente ninguno y por la que alguna razón no están terminadas, están por terminar, se sigue trabajando, hay un compromiso de nosotros, porque la que no esta terminada, hay que terminarla”, apuntó.

Mientras que de la obra federal, lamentó que aún no se tenga nada.

---

Proyecto del Parque Aeroespacial

- Guillermo Trewartha Domínguez, presidente de CMIC Delegación, Sinaloa Sur, dijo que para los constructores locales el proyecto aeroespacial es muy importante y por ello se está en pláticas con los inversionistas para ver de qué manera participan.

---

”En proporción en el año terminamos la actividad como en el 90 por ciento de todas las obras que había, no se quedaron practicamente ninguno y por la que alguna razón no están terminadas, están por terminar, se sigue trabajando, hay un compromiso de nosotros, porque la que no esta terminada, hay que terminarla”.

Guillermo Trewartha Domínguez

Presidente de CMIC Delegación, Sinaloa Sur