AMLO dijo recientemente que el fortalecimiento del peso es único en 50 años, cuando el tipo de cambio peso-dólar tocó un nuevo mínimo de $17.31 por dólar, su nivel más bajo en 7 años. Pero, la pregunta del millón de pesos sigue en el aire, ¿seguirá el superpeso revaluándose?

Recibo varios correos y llamadas de lectores de esta columna con la misma pregunta ¿compro dólares ahora que esta barato? ¿Invierto este dinero en pesos? Hasta hace muy poco el consenso de analistas y encuestas de algunos bancos avizoraban que el tipo de cambio peso dólar se ubicaría en los $18.70-$19 pesos al cierre del 2023. Ahora, las probabilidades de que esto ocurra se ven cada vez más lejanas. El banco más optimista BNP PARIBAS lo ubica en $17.90 y el más pesimista en $19 pesos.

Para el 2024 Bank of América estima un tipo de cambio en $21 mientras BNP PARIBAS sigue viendo una cotización del dólar en $17.40 por dólar para el mismo periodo. Esta segunda semana de junio el tipo de cambio cierra en los $17.12 ¿por qué?

Recientemente, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, destacó que las principales razones por las que el peso mexicano se ha fortalecido ha sido el incremento en los ingresos en dólares vía remesas, turismo, exportaciones e inversiones por el diferencial de 6 puntos porcentuales de tasas de interés entre EUA y nuestro país.

Pero no hay que olvidar, que la apreciación del peso también juega en contra de los mexicanos; los exportadores reciben menos pesos al cambiar sus dólares y a los que reciben remesas también les pasa lo mismo (reciben menos pesos).

Los exportadores son los más perjudicados, al no poder contrastar los efectos de la apreciación del peso en el precio los productos que exportan. En el caso de las remesas, si el tipo de cambio continua el resto del año en los niveles actuales, estás perderán 10.60 por ciento de su poder adquisitivo respecto a 2022. Esto afectará el consumo, al recibir los mexicanos los mismos dólares, pero menos pesos.

México es el país con Grado de Inversión que ofrece la mayor tasa de interés en todo el mundo a los inversionistas, el 11.25 por ciento.

En 6 meses los inversionistas extranjeros invirtieron en Cetes $14 mil 211 millones y no sería extraño que aumenten esa cantidad al doble para llegar a una suma total de $110 mil millones de pesos.

Si eso llegara a suceder sería muy probable que el tipo de cambio se ubique en niveles de $15.50 a $16.50 por dólar si todo se mantiene igual.

Mantener el Grado de Inversión junto con una tasa de interés alta es un gran imán para los inversionistas extranjeros o “capitales golondrinos” ya que su inversión al cambiar sus dólares por pesos y invertirlos en cetes al 11.25 por ciento y al vencimiento cambiarlos a dólares, con el tipo de cambio actual de $17.20 su inversión en 6 meses les reditúa casi el 20 por ciento en dólares, rendimiento muy superior al 2.5%-4.5 por ciento que ganarían en EUA.

Aunque por ahora la moneda mexicana sigue con rumbo positivo, se observan tiempos difíciles en lo que resta del año, (campañas políticas, sequías, verano, ciclones, etc.) y su futuro comportamiento esta difícil de predecir, pues está ligado a los datos económicos y a la política monetaria de los bancos centrales de México (Banxico), y Estados Unidos (FED).

En su último anuncio la FED (Reserva Federal) dio nuevas proyecciones económicas, decidió no subir su tasa de interés por lo pronto, en virtud de que su economía y el desempleo se fortalecen y la inflación continúa con su descenso. El tipo de cambio se mantiene en los 17’s pesos y por lo pronto está buscando piso, no ha dejado de bajar y las condiciones que han provocado la apreciación del peso no creo que cambien en los próximos 6 meses, a menos que se presente algún evento importante en México o EUA. Pero si nada cambia, no dude en que podemos ver al peso en los $15.50 Si el peso llegara a los $16, será un buen momento para acumular posiciones.

Para los que invierten en pesos, Cetes a 28 días son una buena opción, ya están en 11.25% Como existe una ligera posibilidad de que las tasas en México empiecen a disminuir, no es mala idea, que se considere invertir en Cetes a plazos más largos de 90 y 180 días, se ganan más intereses porque la tasa es mayor.

El dinero cuesta mucho ganarlo, hay que invertirlo bien.