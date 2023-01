Durante diciembre del año 2022 se perdieron en total 912 mil 014 empleos en México, tanto de carácter formal como informal, luego de ligar dos meses de crecimiento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Dicha cifra contrasta con los 455 mil 538 mil puestos que se lograron generar un año antes, en diciembre de 2021, cuando el mercado laboral estaba en un proceso de recuperación de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Con ello, la Población Económicamente Activa fue de 59.6 millones de personas en diciembre de 2022, con una disminución de 989 mil 911 personas respecto a noviembre del mismo año, pero con un aumento de 580 mil personas, con relación a diciembre de 2021.

Mientras que en el sector informal se eliminaron 655 mil 772 plazas, en el formal se perdieron 256 mil 242 puestos, cifra menor a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se registró una reducción de 345 mil 705 empleos.

A pesar de lo anterior, la población ocupada en la informalidad laboral llegó a 31.8 millones de personas, lo que representa el 54.9 por ciento de la población ocupada total, tasa ligeramente inferior al 55.2 por ciento reportado un mes antes.

Por sexo, el número de empleos ocupados por mujeres se redujo en 275 mil 838, mientras que en el caso de los hombres se perdieron 636 mil 176 puestos, durante diciembre de 2022.

Entre los sectores dónde se perdió la mayor cantidad de empleos destaca el relacionado con los servicios, con la eliminación de 689 mil 705 plazas; seguido del agropecuario, con 168 mil 591 puestos menos; y en la industria, que redujo su plantilla en 59 mil 630. Mientras que en otros segmentos no definidos se lograron crear 5 mil 912 plazas.

Por actividades específicas, donde más se perdieron empleos fue en el comercio con la eliminación de 464.5 mil plazas; servicios sociales con 303.8 mil; servicios profesionales, financieros y corporativos, 247.3 mil; y la manufactura con 204.4 mil puestos menos.

Por el contrario, las pocas actividades donde se generaron empleos en el último mes del año pasado fueron: construcción con la creación de 214.5 mil plazas; restaurantes y servicios de alojamiento, 179.6 mil plazas; así como gobierno y organismos internacionales, con 91.4 mil puestos.

Pese a la pérdida de empleos, el número de desocupados se redujo en 77.9 mil personas para terminar el año en un millón 646 mil desempleados, con lo que la tasa de desocupación se mantuvo en 2.8 por ciento de la población económicamente activa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó que en diciembre de 2022 se hayan perdido 256 mil 242 empleos formales, ya que, según señaló, es un fenómeno que se da año con año por parte de los patrones, para no pagar prestaciones a sus trabajadores, pero que después son recontratados.

“Se da un fenómeno año con año de que en diciembre y dura hasta enero, se suspenden contratos para no pagar prestaciones a trabajadores y que también no adquieran antigüedad. Hemos luchado contra esto, el llamado outsourcing, la subcontratación y se ha avanzado, pero lo seguimos”, indicó.

“Por eso no nos preocupa el que en los datos se haya bajado el número de trabajadores inscritos, porque sabemos que siguen trabajando, pero no han sido inscritos y que ya empieza la recuperación. Yo creo que en este mes de enero vamos a terminar ya con unos 80 mil, ya no falta poco, pero podemos llegar a los 80 mil empleos, pero en diciembre se nos cayeron 300 mil, que son estos que despiden para luego contratar”, dijo.