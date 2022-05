$!Economía mexicana requiere diversificación y especialización: SE

“Aquellas que tienen o quieren venir a ser parte de la cadena de suministro de algunos productos que se van a Estados Unidos, y aquellas que dicen ‘tengo que venir a fortalecer un mercado que no había fortalecido’, porque veíamos que toda la parte de globalización, era algo que lo veíamos de una manera muy natural y que ya nos vinieron ahorita tanto la guerra como el Covid a decirnos ya no es tan natural”.

“Y yo creo que aquí hay dos temas importantes, uno: diversificación y especialización, aunque parecieran contrarios, no todos los mismos mercados, hay que seguir atendiendo, hay que diversificar para cuando alguien o alguna circunstancia se complica podamos tener en esta diversificación de áreas de exportación o de mercado, podamos seguir teniendo fortalezas”, recalcó la Secretaria de Economía del Gobierno federal, en el panel del foro organizado por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

“Y cuando hablo de especializaciones, qué es lo que quiero surtir a quién dentro de esta cadena de valor, las oportunidades están aquí y creo que es nada más levantar la mano para decir cómo las tomo y sobre todo cómo me alío con quien tengo qué hacerlo para potencializar y no hay estado mejor que otro, esto no me cabe la menor duda, porque cada estado tiene sus ventajas desde la logística”.

3M fue fundamental para sumistrar mascarillas en la pandemia

En el panel moderado por Ernesto Cárdenas, del Grupo Prodesa, la directora general de 3M, Fernanda Guarro, una de las 10 subsidiarias más importantes del mundo en cadena de suministro, dijo que en la industria de los suministros médicos esta empresa fue fundamental en el suministro de los respiradores L95 para la primera línea de defensa ante la crisis sanitaria del Covid-19.

“Nuestra prioridad fue absoluta hacia ellos, en donde queríamos que cualquier médico, enfermera, camilleros, incluso personal de limpieza de hospitales públicos y privados, contaran con el respirador L95 para dar frente a esta pandemia”, continuó Fernanda Guarro.

“Eso no fue fácil, la demanda no solo en México se quintuplicó, se sextuplicó, no sabíamos ni el número, nos rebasó, cosas muy puntuales que nosotros hicimos en México además de proteger a quien más lo necesitaba en ese momento decidimos invertir y triplicamos nuestra capacidad de producción de L 95 en nuestra planta de San Luis Potosí”.

Camiones, la arteria que lleva materias primas y productos terminados: Navistar

Por su parte, el vicepresidente de exportaciones y presidente de México y Operaciones Globales de Navistar, Bernardo Valenzuela, expresó que en el mundo digital y en el mundo de consumo realmente todos necesitan chips y se ha presentado una escasez de los mismos.

“Nosotros nos dedicamos a fabricar camiones, es una industria muy apasionante, muy interesante y es la arteria que lleva las materias primas y los productos terminados a los centros de transformación y de consumo en todo el mundo, hay otras opciones, el tren, el avión, el barco, pero los camiones sí son muy importantes”, continuó Valenzuela.

“Un camión necesita 60 chips, por ejemplo, una cafetera necesita como 10, una impresora, la cajita de la impresora lleva un chips, yo creo que tenemos que aprender a vivir en este mundo digital y de Internet de que esto es una realidad y hay una gran demanda, entonces hay una complejidad ahorita porque las condiciones políticas en el mundo, en Europa tienen atados algunos componentes , materias primas, pero evidentemente esto se tendrá que solucionar”.

Son muchas inversiones en muchas partes del mundo para que esto se resuelva de nuevo, hay un gran consumo de chips y eso significa que hay un gran poder adquisitivo y que desde el punto de vista de la economía es bueno, continuó el panelista.