El empresario no es la empresa

Nuestras empresas son como nuestros hijos, entonces, ¿cómo dejar ir tan fácilmente?

‘El retiro no es el fin del camino, es el inicio de una carretera abierta’.

Retirarse puede evocar dos tipos de imágenes y emociones en nosotros. Para algunos suena maravilloso, no pueden esperar. Se visualizan en la playa o en el bosque en plena tranquilidad, en la increíble sensación de que están saboreando los frutos de su arduo trabajo. Pero para otros, la idea es muy distinta. Retirarse parece menos comer cocos en un camastro y más un enorme “¿ahora qué?”.

Pierre, dueño de una exitosa panadería familiar, tuvo muchos problemas para soltar. Él contaba con el apoyo y seguridad de que su sobrino, el aliado ideal, quien tomó las riendas y la panadería no parecía sufrir el cambio de liderazgo. Aún así, durante el primer año, Pierre no dejaba de levantarse cada día como si fuera momento de alistarse para ir a trabajar. Cuatro años más tarde, no se ha terminado de despegar del todo y sigue participando en menor medida...

No es de sorprender que entre dueños de empresas, y más cuando se trata de empresas familiares, haya una mayor concentración de personas que no se emocionan con el retiro que entre personas con ocupaciones distintas. Incluso, para varios, la idea del descanso ganado sí aparece en sus mentes, pero preguntas como “¿qué haré ahora?”, “‘quién se encargará?”, “¿podrá hacerlo como yo?”, nublan cualquier evocación positiva posible.

Según el doctor Craig Aronoff, alrededor del 10 por ciento de dueños de empresas familiares no piensa retirarse en absoluto; otro 23 por ciento piensa “semijubilarse” y continuar con algunas tareas en su negocio, aunque éstas disminuyan en cantidad y responsabilidad. Esto nos habla de lo alto que el nivel de apego de un propietario a su negocio puede ser.

Y como he compartido antes, es comprensible. A final de cuentas, nuestras empresas son como nuestros hijos. ¿Cómo dejar ir tan fácil? Algunos expertos, con el fin de averiguarlo, han visto que los factores determinantes en esta dificultad para soltar recaen en los siguientes puntos:

Una sensación de pérdida de sentido e identidad. Si durante décadas, el trabajo y el negocio han definido a su propietario, sin la empresa, ¿quién es?

Percepción de pérdida de control sobre la vida y la familia. De manera similar, para aquel cuyo ritmo de vida y forma central para relacionarse con su familia era mediado por su trabajo, el quedarse sin él representa una potencial pérdida de rumbo y sentido.

Temor a caer en inseguridad financiera. Es probable que un empresario con tal trayectoria tenga una situación económica resuelta para su retiro, pero eso no detiene a los pensamientos invasivos. “Si dejo de producir, ¿cómo voy a tener dinero?” La inseguridad sobre el perfil adecuado de los posibles sucesores.

El miedo de que la elección de sucesor genere conflictos intrafamiliares, o con los terceros interesados. Es común que el fundador tenga temor de equivocarse al decidir quien va a continuar con el liderazgo en la empresa y el efecto que puede causar en los miembros de la familia que no fueron seleccionados, en clientes, proveedores, instituciones bancarias y colaboradores. Y por lo anterior se queda sin tomar una decisión hasta que la muerte o una enfermedad incapacitante lo alcance.

Estos cuatro puntos tienen en común un grave error que a lo largo de mi carrera me ha tocado presenciar: una relación poco sana con la vida fuera de la empresa que provoca una dependencia en lo que ésta aporta a sus vidas. Es comprensible, por supuesto. Es una meta, es una inversión, es una estructura... Es entonces imperativo que fuera del trabajo se construyan otras fuentes de sentido y estructura vital y que se tracen metas qué realizar al momento de que sea tiempo de retirarse.

Recordemos que las empresas no pueden crecer y desarrollarse como deberían si no se les da su espacio, si su evolución no se permite. Para esto, el desarrollo y evolución natural de sus propietarios deben ser parte del proceso y para ello es necesario tener un plan adecuado para el retiro del fundador y sus siguientes sucesores.