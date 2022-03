¿El teletrabajo acabó con el chisme?

Una de las prácticas más comunes y poco productivas en un trabajo es el chisme. Estas personas que se dedican al chisme en el trabajo hablan de la empresa, de sus compañeros de trabajo y de sus jefes y, por lo general, toman una verdad parcial y la convierten en toda una verdad especulativa

“Las palabras no tienen alas y aún así pueden viajar mil kilómetros” Proverbio coreano.

Cuenta una fábula que un día vinieron a contarle un chisme a un sabio. “¿Sabes lo que me acaban de contar sobre tu mejor amigo?”, le susurró un muchacho a su maestro. El sabio no le respondió, en su lugar lanzó otra pregunta: “¿Has comprobado si lo que me dices es verdad?”. El muchacho lo pensó un momento, luego negó con la cabeza. El sabio lanzó otra pregunta: “Lo que vienes a decirme, ¿es algo bueno sobre mi amigo?”. “¡Al contrario!”, exclamó el joven. El sabio continuó: “¿Al menos es útil que yo sepa lo que me vienes a decir?”. “No mucho”, dijo el joven. “Entonces, si no es cierto, ni bueno ni útil, ¿para qué vienes a contármelo?”.

Todos hemos chismeado alguna vez en nuestra vida. Lo hemos hecho entre amigos, en la escuela y, por supuesto, en el trabajo. Para las empresas familiares el chisme siempre ha sido un factor que hay que cuidar, pues del chisme a la intriga, a la “grilla”, hay tan solo unos pasos. Sin embargo, aunque esta actividad tiene muy mala fama, se han elaborado algunos estudios, como bien lo señala este artículo de la BBC, que demuestran que chismear puede ser benéfico, mientras no tenga como objetivo difamar o agredir a las personas. El chisme también puede funcionar como una manera de estar al tanto de nuestro alrededor, de identificar si estamos en peligro. Como seres sociales, las personas hemos estado al pendiente de nuestro alrededor desde hace miles de años; el chisme es un mecanismo evolutivo que nos ayuda a estar alerta, que elimina nuestra ansiedad al vivir en entornos cambiantes o volátiles. Además, el chisme sirve para desahogarnos y para socializar. El propósito principal del chisme, es según Robin Dunbar, autora del libro “Gossip, Grooming and the Evolution of Language” es ayudarnos a estar al pendiente de lo que sucede en nuestro círculo social cuando no nos es posible estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor.