Elon Musk despide a miles de empleados de Twitter en México y otros países

Twitter notificó a sus empleados que “reducirá la fuerza laboral global”, según un memorando interno sin firmar visto por el medio especializado The Verge.

A través de la red social, trabajadores de la empresa en México denunciaron que sus cuentas para laborar fueron bloqueadas o dadas de baja. Un indeterminado número de trabajadores de la red social recibieron un correo electrónico, confirmando si habían sido despedidos o no.

Asimismo, según el memorando interno, el acceso de los empleados a las oficinas de la sede de Twitter, en San Francisco, California, Estados Unidos, se cerrará “temporalmente”.

“En un esfuerzo por colocar a Twitter en un camino saludable, comenzaremos el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global el viernes [...] Reconocemos que un cierto número de personas que han hecho contribuciones importantes a Twitter serán afectados, pero esta acción es desafortunadamente necesaria para asegurar el éxito de la empresa en el futuro”, se señaló en el memorando interno.

“Reconocemos que esta es una experiencia increíblemente desafiante, ya sea que se vea afectado o no [...] Gracias por seguir adhiriéndose a las políticas de Twitter que le prohiben discutir información confidencial de la empresa en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar”, agregó.

Aunque se desconoce cuántos empleados perderán sus trabajos, se esperaba que Musk redujera aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de Twitter, de aproximadamente 7 mil 500 personas, ello luego de la compra de la empresa por 44 mil millones de dólares.

Por ejemplo, Denise Rosales Cumplido, quien en su perfil de Linkedin se identificaba como manager de cuentas de clientes en Twitter México, escribió varios tuits a manera de despedida, recordando algunos de los que consideraba sus mejores momentos en la compañía.

Según empleados citados por medios especializados, el equipo de asesores externos de Musk pasó una semana determinando qué ingenieros y gerentes técnicos debían conservar sus empleos, basándose en gran medida en sus contribuciones al código base de Twitter.

Por otro lado, una demanda judicial colectiva fue ya interpuesta por ex empleados de Twitter, ante un Corte Federal en San Francisco, alegando que la compañía está violando la Ley Federal de Notificación de Reentrenamiento y Ajuste de los Trabajadores (Ley WARN, por sus siglas en inglés), que restringe a las grandes empresas de realizar despidos masivos, sin al menos 60 días de aviso previo.

“En este momento, los costos superan los ingresos. Así que esa no es una gran situación en la que estar. Por lo tanto, tendría que haber alguna racionalización de la plantilla y los gastos para que los ingresos sean mayores que los costos. De lo contrario, Twitter simplemente no es viable o no puede crecer”, señaló Musk en junio del 2022, antes de adquirir la red social.

El 27 de octubre, Musk completó la adquisición de Twitter, y de inmediato despidió a Parag Agrawal, director general de la red social, así como a Ned Segal, director financiero; a Vijaya Gadde, directora legal; y a Sean Edgett, quien había sido consejero general de la red social desde 2012.

Otros altos cargos, incluidos los que encabezan las divisiones de publicidad, mercadotecnia y recursos humanos, también fueron despedidos. Musk se nombró a sí mismo director general de Twitter, cargo en el que dijo estaría de forma temporal y cedería en un futuro, además de que disolvió de inmediato el Consejo de Administración de la red social.