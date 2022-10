$!En Mazatlán hay industria y gente capaz de hacer las cosas: Dunia Ocegueda Coronel

MAZATLÁN._ En el municipio de Mazatlán se va teniendo ya más la conversación de que no solo hay turismo, sino que hay industria y hay gente capaz de hacer buenos trabajos, manifestó la vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Mazatlán y consejera nacional de dicha agrupación empresarial, Dunia Ocegueda Coronel.

”Desde la apertura del Corredor (Económico del Norte con la inauguración de la Supercarretera Durango - Mazatlán) nosotros hemos visto un antes y un después en la economía mazatleca, el que nos volteen a ver con proyectos por ejemplo como el de Carlos Ortiz, de Caxxor, que de inicio a lo del tren (Mazatlán-Durango), digo no está concretado ni nada, pero es un proyecto donde se menciona a Mazatlán”, añadió Ocegueda Coronel.

Directora de Imprenta California.

”Donde el Parque Aeroespacial está haciendo mucho ruido y eso sí ya se está haciendo una realidad, lo de Topolobampo que ahora sí parece que va para adelante es otro puntito y así poco a poco creemos que se está volviendo más importante la industria en el puerto, ampliar el puerto también nos beneficiaría mucho y creo que sí ya vamos teniendo más esa conversación de que en Mazatlán no sólo hay turismo, sino que hay industria, hay gente capaz de hacer buenos trabajos”.

En entrevista agregó que en las mismas universidades ya sale gente más preparada y algo de lo que sirve la Canacintra es que las empresas se acercan y señalan que se necesita que se capacite gente para determinado rubro, por lo que se le dice a las instituciones educativas que se preparen en esas áreas porque viene tal o cual proyecto y no se traigan personas de fuera, sino que empleen a las personas que se gradúan aquí y ya no se tenga esa fuga de talentos que se ha tenido.

”Entonces yo creo que sí vamos trabajando en pro de la industria”. Ocegueda Coronel manifestó que como Imprenta California, que fundaron sus padres, Arturo Oceguera y Silvia Coronel, siempre fue miembro de Canacintra y siempre han estado afiliados a esta agrupación en la Delegación Mazatlán.

”Yo me incorporé después y ya como parte del Consejo (de Canacintra Delegación Mazatlán) tengo como 10 años, empecé en el último año de Mario Uribe (en la presidencia de dicha agrupación), una hermana mía estaba en el Consejo y por alguna situación tuvo que cambiar de residencia y me pidió que me incorporara a la Cámara en su sustitución en el último año de Mario”, continuó en entrevista ante Noroeste.

”Y los siguientes pues he sido afortunada en que me inviten los presidentes a colaborar con ellos, ser parte de su equipo, ya llevo tres presidentes: Francisco Villa, Emilio Hernández y pues actualmente con Helena Larsen, ahí estamos colaborando, siempre he ocupado el cargo de vicepresidente y los cargos nacionales de consejero se eligen cada año, no siempre los he ocupado, pero ahorita estoy en ese cargo también”. La egresada de Diseño Gráfico en la Universidad del Valle de Atemajac Guadalajara recordó que su papá Arturo Ocegueda fue presidente de Ejecutivos de Ventas y en ese entonces estudiaba en la Universidad en mención y vino a Mazatlán porque iban a organizar una convención. ”Yo vi mucha diferencia entre lo que es profesionalmente hablando el antes y el después de mi papá, como que desde entonces se me quedó la semillita ahí y cuando ya regresé yo y ya empecé a colaborar aquí con el negocio familiar, en la imprenta, nosotros siempre hemos estado afiliados a Coparmex y a Canacintra, a Ejecutivos de Ventas”, continuó.

”Y nos invitaron a un programa de Coparmex de jóvenes, posteriormente formamos el Consejo de Jóvenes Empresarios que no tenía que ver con ninguna de las cámaras, ahí vi mucho desarrollo, conocí mucha gente y después ingresé en la Canacintra y hubo un momento en que dije es mucho estar en dos y me incorporé de lleno a la Canacintra, he aprendido mucho, he conocido a mucha gente, me ha permitido conocer gente de la que nunca pensé que me podría relacionar”. Dio a conocer que el pertenecer a dicha cámara empresarial le ha abierto muchas puertas.