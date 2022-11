$!‘Es como en casa trabajar en Canacintra Mazatlán’

MAZATLÁN._ La Cámara Nacional de la Industria de Transformación es un organismo que representa al sector industrial de México y tiene como objetivo fomentar la competitividad y la productividad de las empresas, apoyándolas para que se mantengan en constante actualización y se conviertan en agentes innovadores socialmente responsables. De ahí la importancia de contar entre sus filas con personas profesionales, que den lo mejor de sí para que los miembros que integran la agrupación se sientan arropados y que les genere una total confianza. En Canacintra, delegación Mazatlán, hay nueve colaboradores de gran valor, que hacen que este organismo sea fuerte y camine de manera adecuada según sus principios y misión.

Sara Uribe Hernández: ‘Canacintra es mi casa’ Una de las personas de Canacintra Mazatlán que cuenta con gran experiencia en la cámara dentro del grupo de colaboradores, es sin duda, Sara Uribe Hernández, quien desde hace 37 años ha laborado en este organismo camaral. Ella, en el área de financiamiento, lugar en donde se desempeña, es la persona que cuenta con un gran sentido común, tacto para hacer las cosas y más aún ese “feeling” que se necesita tener para lograr las metas propuestas. A lo largo de estos años, Uribe Hernández ha adquirido una gran responsabilidad ante los diferentes organismos bancarios y ante los empresarios, quienes confían plenamente en su labor. “Me gusta mucho lo que hago, me gusta atender desde un mecánico, que para mí todos son iguales, hasta a un alto funcionarios, pero sí, hay que ser muy discretos, manejo casi todos los bancos, es cuestión de darle todos los servicios a los clientes, que se vayan a gusto, y de eso se trata, somos un organismo que realmente lo que queremos es crecer porque vivimos de nuestros agremiados, pero si no le damos un buen trato de qué nos sirve estar en una área sino vamos a brindar un servicio que realmente necesita”, explicó Uribe Hernández.

“Porque todos los servicios son muy diferentes, cualquiera puede detectar necesidades de su empresa, pero a veces ellos vienen con una idea de que ocupan un programa de financiamiento, pero no, sus debilidades son otras, por lo mismo se les brinda una asesoría, que es lo que me gusta”. Uribe Hernández está certificada a nivel nacional por la Secretaría de Economía, ya que es extensionista de Gobierno Federal. “Cuando llega alguien nuevo a la Cámara trato de convencerlo de lo que hacemos nosotros aquí, que se vaya tranquilo, a gusto, que se vaya con un sabor de boca dulce; ellos, a como está la situación buscan financiamiento, pero a veces no todos son, de acuerdo a los lineamientos, no todos son selectos para financiamiento, pero siempre busco la manera de cómo, siempre ando buscando las alternativas, pero que se sientan tranquilos y atendidos, no me doy por vencida hasta que no tengan ellos el recurso de una manera u otra. Siempre trato de buscar el cómo sí, afortunadamente nunca he tenido ninguna queja; hay que tener mucho tacto y brindarles a las personas que se acercan siempre las mejores alternativas”. Su trabajo es muy complejo, pero a la vez es algo que le llena de satisfacciones. “Como extensiva de gobierno, a veces nos enteramos de algún programa federal, y sé que algún empresario puede necesitarlo, y si sé que me entra un recurso por un mes, aunque me quedé aquí a dormir, pero lo saco, porque ese recurso, así como se abre se cierra y eso me gusta mucho, me gusta lo que hago”. “Desde aquí generamos una cultura, la cultura de crecimiento, la cultura de pago, la cultura de emprendimiento, va aunado, y eso es lo que hacemos, desarrollamos las actividades dentro de este departamento no solo lo damos, sino los guiamos”. Para Uribe Hernández, Canacintra Mazatlán es su segunda casa. “Toda una vida aquí, yo le doy gracias a la Cámara por haberme abierto las puertas, yo entré como auxiliar contable cuando estaba la señora Kazuga, pero me gustaron más las finanzas, y desde el 2000 estoy en esa área, y estoy muy agradecida, todos los presidentes me conocen, saben lo que hago, y trato siempre de apoyarlos”. Perfil Sara Uribe Hernández Años colaborando en Canacintra Mazatlán: 37 años Área de trabajo: Gerente de financiamiento Profesión: Contador Público

Iván Alexis Pico Gutiérrez: ‘Es importante tener mucha comunicación con los empresarios’ Uno de los pilares fuertes de Canacintra Mazatlán es sin duda su Director General, Iván Alexis Pico Gutiérrez, quien a lo largo de tres años ha sabido formar un equipo de grandes profesionales, cuyo objetivo en conjunto es brindar las mejores opciones empresariales a los agremiados. La tarea no ha sido fácil, por la misma naturaleza del trabajo, pero sí ha sido muy satisfactoria. “Estoy muy contento de colaborar con Helena (Larsen), creo que es muy importante tener la relación con los empresarios, todo el tiempo, con tu presidente en turno, tener una muy buena comunicación y entrar en mucha empatía con ellos. Con esto vas aprendiendo el estilo, la personalidad, la visión de cada uno de ellos junto con tu visión, entonces, tú tienes una visión ejecutiva, operativa, pero también aspiracional, y de sentido común a lo que ves en tu mundo, y llega un presidente y tiene su propia carga de visión, entonces, entras en empatía con ellos, en una gran amistad, he tenido esa suerte, entramos en muy buena relación, por que siempre tienes que estar abierto a aprender de ellos, cual es su visión y ayudarlos a llevarlos a cabo“, dijo.

“En caso de Helena es una presidenta que tiene una visión de transformación, de tecnología, de innovación, y muy humanista en el sentido de hacia dónde debe ir el mundo, cosas que con ella he tenido la fortuna de conocerlas”. “Agradezco a todas las personas que me he encontrado en mi camino aquí en Mazatlán, por las oportunidades que se me han brindado de trabajo, y uno de ellos es esta estar aquí en Canacintra Mazatlán; parte del proceso de ser director a veces es ser determinante, encauzarlos sin perder de vista siempre el lado humano, trato siempre de llevar a mi equipo de trabajo bien, de dar las instrucciones, de que ninguno me diga director, jefe, soy Iván, soy como ellos, soy su amigo, buscando siempre guardar una línea de respeto, pero no por las jerarquías, sino por el respeto humano, me gusta mucho el espíritu de equidad, el espíritu de crecimiento colectivo, el espíritu donde un sistema y proyecto de trabajo tiene que incluirlos a todos, lo hace más complejo y retador, pero al sumar su visión, ponemos más a Dios en el equipo”. Perfil Iván Alexis Pico Gutiérrez Años colaborando en Canacintra Mazatlán: 3 años Área de trabajo: Director General de Canacintra Mazatlán

Ana Luz Cañedo Celis: ‘Estoy muy contenta en mi trabajo’ Para Ana Luz Cañedo Celis ser parte de este organismo camaral desde hace más de 8 años es algo que lo define como muy agradable. “Mis funciones es todo lo referente a lo administrativo, soy la que estoy como intermediaria con el despacho del Grupo Alerta, que es el despacho que nos lleva todo lo contable; yo paso toda la información a ellos y ellos nos mandan los estados financieros, los reviso y hago la información para las juntas que hay aquí de mesa directiva; mi trabajo es todo lo referente a lo administrativo, expedientes de empleados, pago a proveedores, facturación, cobranza, entre otras cosas”, explicó.

“En lo particular me gusta mucho todos los eventos que hacemos, antes no me agradable estar tanto con la gente porque no estaba acostumbrada, siempre trabajé en una oficina y siempre encerrada en una, nunca había tenido tanto trato con empresarios, y cuando entré aquí me agradó, me gustó mucho estar presente en todos los eventos que tenemos, en los cursos, capacitaciones, en sí todo mi trabajo me gusta”. Los cambios que se dan en cuanto a las mesas directivas, comenta que se adapta con facilidad.

“Se puede decir que puede ser un poquito complicado porque a veces tienes que adaptarte a las personas nuevas que entran a la Cámara, y a veces viene uno acostumbrado a trabajar de una manera, y hay que adaptarse a las nuevas personas que entran, pero me ha tocado, que, por lo regular, no hay mucho cambio, los que están en la mesa directiva son todos los mismos, y ya los conozco un poquito más”. “Ya son 8 años, y me gusta estar aquí, esperemos que sigamos aquí por más tiempo, me gusta mucho estar aquí en Canacintra, porque es un organismo que apoya a los empresarios; este organismo me dio la oportunidad de trabajar y eso lo agradezco. Perfil Ana Luz Cañedo Celis Años colaborando en Canacintra Mazatlán: 8 años 5 meses Área de trabajo: Administrativo

Ana Luisa Tirado Gómez: ‘Me gusta el trato con los compañeros’ Una de las personas que llegó apoyar al departamento de Financiamiento fue Ana Luisa Tirado Gómez, quien ya había estado temporalmente en este departamento. “Me gusta mucho el departamento en el que laboró, yo ya había apoyado en el 2014 a Sara anteriormente en temporadas altas cuando llegan los programas de apoyo a las empresas, y me he adaptado a los formatos, y me he mantenido en actualizaciones con Sara”, comentó.

“Ya son varios años que he estado en diferentes departamentos, conozco un poco de todo, a los compañeros, no he pertenecido a Canacintra como tal, es solo en apoyo a Sara, pero me he estado relacionando con varios directores, compañeros, me gusta el trato con los compañeros, con todos”, aseguró. De lejos, pero a la vez apoyando a la agrupación siempre ha estado ahí para aportar sus conocimientos. “Llegué aquí y poco a poco me he adaptado en las diferentes áreas, pero estando aquí me he inclinado más por los números, ya que de profesión soy Psicóloga, pero esta carrera lleva una rama de Psicología Laboral, por lo que no se me complicó nada adaptarme a esta área, se me facilita relacionarme con las personas”.

Alma Leticia Martínez Durán: ‘Me ha gustado mucho el trabajo que hago’ Pese a tener apenas 6 meses como colaboradora de Canacintra Mazatlán, Alma Leticia Martínez Durán se ha distinguido por ser muy dedicada a su trabajo. Su área es realizar toda la publicidad y flyers de la página de Canacintra Mazatlán, además de mostrar de manera atractiva todos los programas, en todos los medios con los que cuenta la Cámara, a los agremiados. “Llegué a Canacintra a realizar mi servicio social, y me ha gustado mucho el trabajo que hago, que es hacer diseños, edición, video y los flyers para las distintas redes sociales; de momento más que nada he estado trabajando con el director, que es el encargado de conseguir la información, y yo en base a esa información que me proporciona yo me encargo de hacer el diseño”, explicó.

“Canacintra es una empresa que se dedica a apoyar a otras empresas en diferentes áreas, en lo particular para mí la Cámara es una gran oportunidad, no tengo mucho trato con los agremiados, sólo estoy en mi área, más de oficina, pero es algo que me gusta mucho, y claro que se realizan investigaciones cuando se tiene que realizar algo para una empresa”. “Realmente me llevo muy bien con todos, me dan libertad de también aportar mis ideas, es un buen equipo el que está aquí, y espero hacer mi estancia más extensiva aquí”. PerfilAlma Leticia Martínez DuránAños colaborando en Canacintra:6 mesesÁrea de trabajo:MarketingProfesión:Animación y efectos visuales, y estudia la licenciatura en Mercadotecnia en Comercios Internacionales

Iris Yesenia Silva Morales: ‘He conocido cosas buenas’ Iris Yesenia Silva Morales se caracteriza por ser una persona amable y detallista dentro de Canacintra Mazatlán, de ahí que desempeña con muy buen ánimo su labor en el área de Servicios. Dentro de sus actividades, Silva Morales forma parte de organizar a las personas que asisten a las capacitaciones, tiene a su cargo la bolsa de trabajo, las afiliaciones y otras actividades que brinda la Cámara en cuanto a los servicios. “Mi desempeño es en el área de servicio, pero me enfocó en lo que es capacitación, bolsa de trabajo, apoyo en afiliación, renta de salón; me gusta mucho lo que hago, me gusta más trabajar en el área de capacitación, porque ahí también me gusta saber que necesidades tienen los agremiados, me gusta la atención a clientes”, comentó. Su trabajo en estos dos años señaló que ha sido muy bueno, pese a que le tocó entrar durante la pandemia por el Covid-19.

“Me tocó la parte de lo que fue la pandemia, a pesar de que ya tenía experiencia en lo que es el puesto, he conocido cosas buenas, me he adaptado a los cambios, he tenido el apoyo de dirección, de Iván (Pico), creo que me ha dejado desarrollarme, sacar lo mejor de mí, y yo a veces tomar decisiones en algunas cosas que me corresponde, y eso me gusta, me gusta lo que hago”. Su resiliencia e iniciativa son cualidades que la caracterizan, además de ser atenta con las personas, y estar atenta a las sugerencias que le realizan en cuanto a su trabajo. “Hasta ahorita ha ido todo bien, me siento muy bien aquí; todas las sugerencias que los agremiados nos dicen las tomamos en cuenta, cada detalle cuenta, desde el Coffe break, todo; yo ya extrañaba el contacto con las personas, la actividad, aquí me siento muy bien, me gusta el compañerismo que tenemos como equipo, el trato humano que tenemos, la flexibilidad, todo”. Perfil Iris Silva Morales Años colaborando en Canacintra Mazatlán: 2 y 6 meses Área de trabajo: Servicios

Andrés Omar Ponce Méndez: ‘Canacintra es mi hogar’ Si hay una persona que conoce casi todos los detalles de la oficina, sus rincones y siempre trata de ayudar a todo el equipo, ese es Andrés Omar Ponce Méndez, quien tiene ya 12 años como colaborador de Canacintra Mazatlán. Ponce Méndez se desempeña en el área de Cobranza, es quien realiza ese trabajo de calle, el que además de cobrar se encarga de apoyar en los procesos de pago de la oficina. “Yo llevó el área de Cobranza, esa área que está en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el que abarca todas las empresas de la Industria de la Transformación vincula con la Ley de Cámaras; y abarca varias cosas, además soy quien se encarga de hacer todas las actividades fuera de la oficina, cobranza, pagos, mensajero, paquetero, y otras cosas”, explicó.

El denominado “Maestro de las llaves”, es quien tiene contacto con todas las áreas. “Mi trabajo está muy bien, el ambiente, todo, ya hemos pasado por muchos directores, varios empleados; la mayoría de los directores han sido mujeres, Canacintra es mi hogar también”, aseguró. “Es un gusto que cumpla ya 75 años Canacintra, y esperemos que cumpla más; lo que me gusta de Canacintra es el apoyo que les dan a las empresas, que muchas empresas están contentas”. “Estamos muy bien trabajando aquí, la relación es de amigos, somos más que compañeros, nos llevamos muy bien”. Perfil Andrés Omar Ponce Méndez Años colaborando en Canacintra Mazatlán: 12 años Área de trabajo: Cobranza

Gilberto Lizárraga Calderón: ‘Llegué como practicante y me quedé’ Una de las personas que tuvo la oportunidad y de ahí la fortuna de formar parte de Canacintra Mazatlán, fue el joven Gilberto Lizárraga Calderón, quien desde hace 3 años es colaborador del organismo como Asistente del Área de Financiamiento y Vinculación. El licenciado en Comercio Internacional de la UAS llegó a las puertas de la Cámara en busca de hacer su servicio social. Su desempeño fue tal, que pese a su timidez consiguió quedarse gracias a su buen desempeño, capacidades profesionales y ganas de salir adelante. Su función es detectar esas oportunidades que a nivel nacional se abren para los empresarios y contactarlos personalmente. “Cuando nos mandan oportunidades desde sede nacional lo que hago yo es notificarlas y personalmente, por teléfono si es necesario al afiliado de la oportunidad; por ejemplo, si tenemos un evento de economía verde, que es uno de los sectores, bueno, los afiliados que tenemos en esa área les mando la información y los invitó a participar, y gracias a eso sí hemos tenido una mayor participación de los afiliados en ese tipo de eventos”, explicó Lizárraga Calderón.

Desde que llegó a Canacintra señaló que los recibieron con los brazos abiertos. “Yo inicié a hacer mis prácticas aquí, y me acerqué a la Cámara y desde el principio con los brazos me recibieron, me dijeron aquí hay lugar para ti, si tienes ganas de trabajar y salir adelante aquí tienes la oportunidad, y sí me he estado capacitando y de poco a poco, estuve en todas las áreas y conozco un poquito de todos. “Fue por la acumulación de trabajo de Sara, me asignaron ahí para apoyarla, pero conforme pasaba el tiempo y vimos que ya estábamos más desahogados, fue cuando me empezaron a dar un poco más de proyectos”. De ese tipo de satisfacciones ha logrado dentro de esta Cámara a la cual agradeció la oportunidad que le brindó a él como joven recién egresado de una universidad. “Canacintra para ha significado un crecimiento en todo el sentido de la palabra, estoy muy agradecido”. Perfil Gilberto Lizárraga Calderón Años colaborando en Canacintra Mazatlán: 3 años Área de trabajo: Asistente de Financiamiento y Vinculación Profesión: Licenciado en Comercio Internacional

Silvia Guadalupe Medina: ‘Doy gracias a Dios por estar aquí’ Una de las personas fundamentales en cualquier oficina u empresa, son todas aquellas personas que mantienen impecable todas las áreas de trabajo, esa es la labor que a diario realiza Silvia Guadalupe Medina, quien labora desde 3 años en el área de intendencia de Canacintra. “Estoy muy satisfecha, contenta de estar aquí, de pertenecer a Canacintra; yo soy la persona que se dedica a hacer el aseo, preparo el café, monto el salón para las juntas, capacitaciones. Aquí todos nos llevamos muy bien, aquí pasamos el mayor tiempo del día, casi como si fuera mi hogar, y todo es gracias a Dios”, comentó. “El convivir con mis compañeros, con los empresarios, afortunadamente ha sido todo muy bien; gracias a Dios mientras haya trabajo, ya que está dura la situación ahorita, a todo hay que ir para adelante y pedirles a Dios que nos siga dando trabajo”.