$!Esperanza Kazuga, la primera mujer en presidir Canacintra Mazatlán y creadora de la Expo Canacintra

“Al mes siguiente me afilio, y ya que me afilié y todo me dijeron que entrarían a elecciones, y querían que me metiera a la mesa directiva, tenía mis dudas porque yo apenas iba empezando y apenas tenía 33 años”, cuenta.

“Ahí fue la primera vez que recorría Canacintra, ver de qué se trata, estaba en la Emilio Barragán, era 1980... la cámara nada más era un piso, yo creo que me miró cara de inversionista extranjera, y me dijo (un gerente de la Canacintra) afíliese a la cámara, aquí puede tener contactos con los empresarios, el tema de Canacintra es apoyarse mutuamente los empresarios y recibir capacitaciones’”, señala.

Esperanza Kazuga añade que un día le ofrecieron que contendiera por la presidencia, lo cual hace y triunfa en unas elecciones ríspidas. Su victoria fue un tanto una sorpresa, dado que nunca una mujer había dirigido un organismo camaral en Mazatlán, sin embargo ella lo hizo, y fue punta de lanza para muchos proyectos, pero sobre todo, siempre buscó que la cámara sea apartidista e imparcial.

“Era insólito porque no estábamos acostumbrados a que una mujer entrara, eran puros hombres la mayoría, pero como me he desarrollado también desde la escuela, la universidad, de cosas de equidad de género, yo no separo ‘que las mujeres acá y los hombres allá’, yo siempre he trabajado y le he echado ganas con la equidad de género”, indica.

“Se armó una trifulca y el otro grupo también se puso bien bravo, pero todo se define por votos, entonces al final de cuentas a mí me nombraron, salí electa, pero todo por votos, luego el segundo año, en los estatus de Canacintra eran dos años, o sea, el primer y luego el segundo para ver si te reeligen o ya no, y ahí se puso bien ‘grueso’ porque ahí hubo otro encuentro, donde ya lo querían manejar políticamente y pues yo no tenía interés político”, profundiza.