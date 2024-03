Cuando las expectativas no están bien definidas desde el principio, pueden surgir malentendidos, tensiones y, en casos extremos, la terminación del contrato laboral. Mientras no haya expectativas claras entre las partes, no hay sustento para valorar los resultados. Veamos la perspectiva de ambas partes

—Juan Camilo, hoy acaba tu contrato y no pensamos renovarlo. Quedé impactado de la decisión que se tomó en la junta directiva de un cliente de la firma dedicado al marketing, acababan de despedir a su director comercial tan solo seis meses después de haber ingresado a la organización. En mi opinión y en la de mi equipo, Juan Camilo estaba haciendo muy buen papel y, sin embargo, se toma esta decisión en la cual ambas partes pierden. ¿Por qué llegamos a este punto? La situación descrita anteriormente refleja un problema común en muchos entornos laborales: la falta de claridad en las expectativas. Cuando las expectativas no están bien definidas desde el principio, pueden surgir malentendidos, tensiones y, en casos extremos, la terminación del contrato laboral. Mientras no haya expectativas claras entre las partes, no hay sustento para valorar los resultados. Veamos la perspectiva de ambas partes.

La empresa:

Había perdido un par de clientes grandes recientemente, por lo que la presión por resultados se aceleró. Desde su punto de vista, él no estaba utilizando su red de contactos personal para conseguir ventas, justo cuando la empresa requería ventas pronto. Opinaban que el avance en prospección era gracias a la labor de los vendedores y que realmente Juan Camilo no aportaba en ello. No existían nuevos nombres importantes de prospectos en la mesa, todos habían sido visitados por alguno de los socios anteriormente en alguna ocasión.

Juan Camilo: