Espíritu de servicio

Balderrama Verdugo consideró que durante el tiempo de participación en diversas organizaciones demostró su capacidad de servicio a la sociedad.

”No lo quiero presumir, pero creo que tengo un espíritu de servicio y responsabilidad social que me han marcado por muchos años, porque no nada más he estado metido en asuntos empresariales, sino promoviendo el deporte, me gusta el deporte, practiqué el deporte a nivel internacional”, dijo a Noroeste en noviembre de 2015.

Sin excusas

Balderrama consideró que la situación del estado era preocupante, pero no exclusiva, ya que en otras regiones se está creciendo no obstante las dificultades.

”Los que estamos haciendo empresa, los que contribuimos al desarrollo de Sinaloa debemos estar preocupados, cómo es que muchos estados están en la senda de crecimiento fuerte a pesar de muchas cosas, como la inseguridad, no podemos tener excusas, no se valen, tenemos que tener una visión de ver qué no estamos haciendo bien para poder ofrecer soluciones, qué debemos hacer para poder aspirar a atraer inversiones y retener las que ya están, y eso se traduce en competitividad”, puntualizó en 2015.

Trayectoria

Carlos Balderrama Verdugo

Originario de Los Mochis.

Egresado de la licenciatura en Administración de Empresas del ITESM, y con Maestría en Desarrollo Organizacional.

Presidente del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa de Sinaloa.

Fue presidente de la Canaco en Los Mochis, en 1994.

Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Sinaloa, en 1997.

Vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio.

Consejero, tesorero y presidente de Codesin, de la zona norte de Sinaloa.

Deportista a nivel internacional

Impulsor del deporte