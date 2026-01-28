Fallece Sergio Escutia Monrroy, pionero de la acuacultura de camarón en Sinaloa

Sergio Escutia Monrroy, uno de los pioneros de la acuacultura de camarón en Sinaloa, falleció este miércoles, dejando un legado como empresario innovador.

Escutia Monrroy nació en Mazatlán el 14 de marzo de 1943.

Estudió como ingeniero agrónomo en Dakota del sur en Estados Unidos y regresó a trabajar a un rancho ganadero y agrícola para después incursionar en empresas constructoras en la producción de concreto hasta lograr el liderazgo de la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción del sur de Sinaloa.

A finales de los 80 incursionó en el sector acuacultor como pionero en la entidad practicándolo a lo largo de 30 años de su vida, hasta que se retiró en el año de 2018 junto a su hijo mayor Sergio Escutia Zúñiga.

Formó una gran familia al lado de su esposa María Teresa Zúñiga Vega de 5 hijos: Sergio, Los cuates Angelina y Octavio, Eduardo y María Teresa Escutia Zúñiga.

Sus hijos le recordarán como el padre ejemplar y el líder empresarial innovador que siempre sumando amigos, además de ser Rotario apoyando diversas causas altruistas y como fiel afisionado del Golfismo.

Su viuda e hijos tomaron la decisión de realizar una ceremonia de velación muy íntima y posteriormente informarán del triduo de misas.