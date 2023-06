MAZATLÁN._Canirac Mazatlán otorgará este miércoles el galardón como “Empresario Restaurantero del Año”, a Alfredo Gómez Rubio, uno de los principales impulsores del Centro Histórico de Mazatlán.

El restaurantero mazatleco, propietario del restaurante Pedro y Lola, destaca los esfuerzos realizados desde hace más de dos décadas, en pro del rescate del Centro Histórico de Mazatlán, hasta convertirlo en lo que es hoy; uno de los distritos turísticos más exitosos de la ciudad, que alberga no solo la icónica Plazuela Machado y el Teatro Ángela Peralta, el centro de la cultura en Mazatlán, sino a cerca de 70 restaurantes, para todos los gustos y sobre todo, para todos los bolsillos.

“El modelo que usamos en el Centro Histórico en 2001, lo trajimos de Estados Unidos porque aquí había habido muchos intentos de levantar la zona y no se había podido hacer mucho porque no había una modelo estructurado y el municipio tampoco lo tenía, ni el Estado o la Federación... y un día me fui a Washington a unos cursos con los gerentes de las ciudades americanas y sobre todo el enfoque era los que habían revitalizado los distritos comerciales deprimidos, y con el apoyo de la parte gubernamental, incluyendo incentivos fiscales, se pudo empezar a trabajar en el rescate del Centro Histórico” recuerda Gómez Rubio, de acuerdo a un comunicado de Canirac.

Un dato curioso es que “El Güilo” Gómez Rubio se empezó a involucrar con el rescate del Centro Histórico, después de que le impidieran seguir ahumando marlín, actividad que hacía en plena Plazuela Machado, lo que lo llevó a abrir el Café Pacifico, con algunos socios, incluyendo al nieto de la propietaria de la muy tradicional esquina.

A los 10 años, el Café Pacífico se traspasó y siguió con el mismo nombre, hasta hace unos tres meses, cuando cerró sus puertas.

Después siguió “Pedro y Lola” un producto que por el nombre y concepto, ha sido un éxito, y en el que hoy, hay una nueva generación involucrada; sus hijos producto de su matrimonio con su esposa Camen: Alfredo, se ha involucrado de manera directa en el restaurante, Mariana, que siendo chef es asesora en los menús y Elena, su asesora mercadotecnia, pues es la profesionista en él área.

Es importante, dice el próximo galardonado, que se vayan pasando la estafeta a las nuevas generaciones, pero aún tiene planes en mente; abrir un bar terraza, con música en vivo, igual frente a la Plazuela Machado, para seguirle dando vida a la zona.

Por todo ese empuje al Barrio Olas Altas y su exitosa trayectoria como restaurantero, es que la Canirac Mazatlán reconocerá a Alfredo Gómez Rubio, “Restaurantero del año 2023”.