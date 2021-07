$!Grupo Arhe va por otro proyecto inmobiliario en el malecón de Mazatlán: Stelarhe

“Decirles una vez más que no los defraudaré y seguiré sin rendirme para cambiar este paradigma. ¿Cuál es el paradigma? A mí me choca, por no decir la palabra correcta, cuando dicen que eso no está para Mazatlán”, manifestó Juan José Arellano Hernández, presidente del Consejo del Grupo Arhe.

“Grupo Arhe apuntala su compromiso con Sinaloa y toda la región del Pacífico, nuestra experiencia de casi dos décadas es un testimonio de responsabilidad con este proyecto, así mismo retomamos el paso para seguir nuestros objetivos encaminados en cumplir las expectativas de nuestros visitantes y residentes de la ciudad”.

El edificio, considerado un complejo de residencial plus, tendrá además tres zonas de amenidades y 3 albercas panorámicas.

En la colocación de la primera piedra estuvo presente el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el ex Gobernador Juan S. Millán, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, empresarios como Ernesto Coppel y Leovy Carranza, entre otros.

Aunque no se compartió una fecha de culminación del proyecto se señaló que existen todas las facilidades para realizarlo en el menor tiempo posible y ayudar a la consolidación de Mazatlán como la “joya del Pacífico”.