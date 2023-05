En México, las bolsas de valores de México viraron nuevamente a pérdidas el lunes, ante la volatilidad generada por el más reciente capítulo de enfrentamiento entre el Gobierno del País y la Iniciativa Privada. Los indicadores, que por la mañana intentaban rebotar, hilaron sus dos peores descensos desde comienzos de marzo y cerraron con su puntaje más bajo de las últimas siete semanas.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta para las principales bolsas de valores del mundo. El mercado de valores estadounidense cerró la jornada del lunes también con un tono encontrado, sin recibir importantes noticias y a la espera de información económica relevante. Mientras que el SP500 y el Nasdaq presentaron su tercera subida en cuatro días y se mantuvieron cerca de su mejor nivel desde agosto, el Dow hiló dos días en rojo. Los tres indicadores vienen de una semana de ganancias, que en el caso de la canasta tecnológica y de alto crecimiento significó la cuarta consecutiva.

Las negociaciones sobre el límite de deuda estadounidense, que podría ampliarse o suspenderse, continúan en la mira de los operadores, ya que fueron reanudadas el lunes con el Presidente Biden de regreso tras la reunión del G7. Ayer el legislador Kevin McCarthy dio algo de esperanza a los operadores al decir que se tiene que tomar una decisión al respecto, aunque la ausencia de acuerdo los mantiene cautelosos.

Los portafolios también se posicionan frente a importantes datos de los próximos días, como la segunda revisión del Producto Interno Bruto del primer trimestre y las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Además, esta semana se da a conocer en la Unión Americana Ingreso y Gasto Personal, junto con el índice de precios de gasto en consumo, que también es seguido por las autoridades monetarias para evaluar la dinámica de precios.

Las especulaciones sobre la pausa que hará o no la Reserva Federal en la reunión de junio continúan, a medida que varios miembros del organismo sugieren que podría no ocurrir, cuando el mercado ya descontaba que no habría más alzas de tasas. El último en barajar la posibilidad fue Neel Kaskskari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, quien dijo que una pausa el siguiente mes no necesariamente significaría el fin del ciclo de normalización monetaria.

En México, las bolsas de valores de México viraron nuevamente a pérdidas el lunes, ante la volatilidad generada por el más reciente capítulo de enfrentamiento entre el Gobierno del País y la Iniciativa Privada. Los indicadores, que por la mañana intentaban rebotar, hilaron sus dos peores descensos desde comienzos de marzo y cerraron con su puntaje más bajo de las últimas siete semanas.

El mercado viene de su peor semana de las últimas nueve ante el último enfrentamiento del sector privado con el Gobierno federal, que en este capítulo involucra al conglomerado industrial Grupo México. México tomó por decreto parte de las concesiones ferroviarias de la empresa, la cual ha comunicado que se mantendrá abierta al diálogo. Organismos empresariales han expresado preocupación sobre la certeza jurídica para las inversiones privadas. Ayer, Grupo México Transportes, la filial del conglomerado directamente afectada, dijo que analizará las acciones que emprenderá, mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que las acciones fueron apegadas a la ley.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios del petróleo dieron la vuelta el lunes a una sesión negativa para acabar con alza, en un comportamiento que más que una mejora de visión fundamental obedeció a volatilidad. Así, el precio del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, concluyó la sesión con una subida de 25 para operar en 71.80 dólares, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, ganó 40 centavos para cotizar en 75.99 dólares el barril. Ambos referentes, que vienen de su primera semana de ganancias en cinco, subieron por primera vez en tres días.

Tanto lo que va de 2023 como el mes de mayo se mantienen como periodos de pérdidas para el crudo, ante la permanencia de temores sobre qué tan lejos llegará la desaceleración económica y cómo se debilitará la demanda del insumo. Según algunos analistas, la narrativa de demanda más débil ahora está mayormente descontada y los vendedores en corto tienen menos razones para bajar los precios que hace un par de semanas. Sin datos el lunes, los operadores se posicionaron de cara a importante información de los siguientes días, como el desempeño económico estadounidense del primer trimestre del año, que en su primera estimación decepcionó lo estimado.

En asuntos cambiarios, observamos que la moneda mexicana volvió a reflejar el lunes el sentimiento negativo que comenzó la semana pasada a partir del enfrentamiento entre Grupo México y el Gobierno federal por la toma de concesiones. De acuerdo con los registros del Banco de México, el peso concluyó la sesión en 17.90 pesos por dólar en su modalidad interbancaria, lo que representa una caída de casi 15 centavos respecto al cierre previo. En tanto, el Índice Dólar, DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, registró una subida de 0.04 por ciento hacia las 103.125 unidades.

La divisa azteca presentó su tercera peor baja en seis y retrocedió a su peor nivel frente al dólar estadounidense en más de dos semanas, derivado en gran medida por la incipiente incertidumbre generada por la ocupación de instalaciones ferroviaria concesionadas a un particular. La cotización del tipo de cambio hiló cinco jornadas de retroceso, algo no visto desde agosto de 2022. Durante esos cinco días la moneda mexicana ha retrocedido 2.5 por ciento. Los retrocesos comenzaron como ajustes luego que el peso alcanzara su mejor nivel frente al dólar en siete años, como parte de una racha positiva sostenida en factores como el diferencial de tasas de interés y la entrada de divisas a partir de remesas, exportaciones e inversión. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.

