‘Pedalea mucho o poco, largo o corto. Pero pedalea’

La calidad y los elementos de una bicicleta nos permitirán llegar lejos en nuestro recorrido, sin embargo, la manera en la que pedaleemos nos hará llegar a la meta. Lo mismo pasa con nuestro negocio, estructuremos el mismo de tal manera que nuestra oferta verdaderamente genere valor

Evidentemente, todo negocio requiere ingresos para mantenerse activo en el mercado, sin embargo, el tratamiento, cuidado y condiciones de estos es lo que permitirá en gran medida hacer crecer el negocio mediante automatización, reinversión, generación de inventarios e innovación. Así como los neumáticos permiten el andar de la bicicleta, el flujo de efectivo permite el andar del negocio, por lo anterior, pongamos atención diaria a la condición de este elemento.

Los recursos y actividades clave describen aquellos elementos de mayor relevancia requeridos para el correcto funcionamiento del negocio.

Pensemos un instante en el asiento de nuestra bicicleta, este es el punto que debe aportar comodidad y ergonomía para que podamos pedalear no solo de manera cómoda sino eficiente. Así entonces, nuestro negocio requiere de recursos para operar de manera cómoda y eficiente: recursos físicos (maquinaría, equipos, infraestructura), financieros, intelectuales y humanos. De igual manera, las actividades claves son aquellas internas que permiten integrar la propuesta de valor: procesos estandarizados, marketing, distribución, indicadores, entre otros. ¿Qué recursos necesitamos para refinar la propuesta de valor? ¿Qué recursos necesitamos para fortalecer y estructurar los canales de nuestro negocio? ¿Qué recursos requerimos para garantizar el correcto flujo de ingresos? Todas las respuestas a las preguntas anteriores son la clave para operar con una base bien estructurada acorde al tamaño y requerimiento de nuestro negocio.

Los ciclistas más experimentados utilizan palancas de velocidad para modificar los mecanismos de engranaje y tracción en sus bicicletas evitando así esfuerzos excesivos y sosteniendo su ritmo o cadencia; estos cambios los realizan en momentos claves como subidas o bajadas, calentamientos o momentos de alta exigencia y se realizan buscando combinaciones precisas en los mecanismos de su bicicleta. Podríamos decir que una palanca de velocidades es un mecanismo de apoyo externo que requiere tanto de experiencia como de toma de decisiones en momentos decisivos; pues así sucede con las alianzas estratégicas en nuestro negocio. Una red de partners describe las alianzas necesarias para que nuestro negocio alcance el éxito y se mantenga vigente; una red de alianzas estratégicas permite optimizar modelos de negocio, reducir riesgos -o compartirlos-, adquirir tecnologías, entre otros. Se pueden generar alianzas tanto entre competidores como no competidores, proveedores, socios, todos aquellos mecanismos de apoyo que pueden ser la diferencia en momentos críticos. Debemos buscar la combinación de elementos y alianzas que permitan conservar la cadencia de nuestro negocio en los momentos de exigencia, pues como lo hemos escuchado tantas veces: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

Por último, pero no menos importante, abordemos la importancia de la cadena en una bicicleta y la estructura de costos en los negocios. En nuestra bicicleta, el esfuerzo -mayor o menor- de utilizar los pedales, la relevancia en el uso de una palanca de velocidades, el movimiento de los neumáticos, todo ello está dado por una cadena. La calidad de la cadena y el mantenimiento de la misma es de vital importancia para un correcto funcionamiento de nuestra bicicleta y no quedarnos varados a mitad de nuestro recorrido. Una cadena debe no solo limpiarse y engrasarse, debe eliminarse polvo o basura acumulados, debe corroborarse su longitud y determinar si debe corregirse o reemplazarse; lo anterior implica costos de mantenimiento y de los materiales utilizados para dicha operación. Los elementos ya descritos -para la empresa- conllevan una relevancia vital en la estructura y vitalidad del negocio, y todos y cada uno de ellos conllevan de manera intrínseca un costo que requiere solventarse si queremos operar bajo el modelo de negocio deseado: costos fijos y variables, mantenimiento de las relaciones no solo con clientes sino con aliados estratégicos, costos de innovación y mejora continua, costos del conocimiento técnico y administrativo, entre otros. ¿Cuál es el costo que deseamos asumir para llevar al éxito nuestro negocio?

La calidad y los elementos de una bicicleta nos permitirán llegar lejos en nuestro recorrido, sin embargo, la manera en la que pedaleemos nos hará llegar a la meta. Lo mismo pasa con nuestro negocio, estructuremos el mismo de tal manera que nuestra oferta verdaderamente genere valor; consideremos a los clientes no como una fuente de ingreso sino como la vitalidad y razón de ser de nuestra oferta de valor; generemos canales de comunicación distribución y venta robustos así como activos en constante evolución y mejora; cuidemos y blindemos los flujos de efectivo para que estos nos permitan reinvertir en nuestro negocio y hacerlo crecer; definamos, identifiquemos y desarrollemos recursos y actividades clave para facilitar la operación y estructura del negocio; busquemos acompañamiento en nuestro negocio para minimizar riesgos y alcanzar el éxito con una red de apoyo empresarial; asumamos íntegramente los costos que requiere la operación de nuestro negocio para verdaderamente ofrecer la propuesta de valor que solo nosotros podemos establecer en el mercado. Todos los elementos de la bicicleta, así como del negocio, se encuentran íntimamente relacionados entre sí y ninguno puede ser reemplazado por un elemento que pretendamos sea similar. Así como podemos armar nuestra bicicleta a gusto personal, podemos construir nuestro propio sendero profesional unificando nuestras fortalezas, trabajando en nuestras áreas de oportunidad y generando valor. “Pedalea mucho o poco, largo o corto. Pero pedalea” Eddy Merckx.