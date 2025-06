La Inteligencia Artificial es una herramienta clave que puede potenciar la competitividad, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Las empresas familiares han sido, durante generaciones, pilares fundamentales en la economía global, especialmente en países como México, donde representan la combinación perfecta de tradición, valores sólidos y un compromiso genuino con el legado familiar. A lo largo de los años, estos negocios se han transmitido de padres a hijos, no solo con activos tangibles, sino con principios que han guiado sus operaciones. Sin embargo, la llegada de la transformación digital, y en particular de la Inteligencia Artificial, está marcando una nueva era. Y las empresas familiares que no sepan adaptarse corren el riesgo de perder su relevancia.