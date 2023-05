La inteligencia social es una habilidad que se puede desarrollar y que es fundamental para el éxito de cualquier empresa familiar y la forma de cómo puedes aplicarla en tu empresa para su continuidad

‘La inteligencia social es la capacidad de entender y manejar las relaciones con los demás de manera efectiva’

Daniel Goleman.

En estos últimos tiempos la administración de las empresas familiares se ha convertido en un verdadero desafío, conllevando a grandes transformaciones a nivel mundial. Las aptitudes que antes eran imprescindibles, hoy no lo son, gracias a la globalización, ocupando su lugar nuevas habilidades enfocadas en las competencias sociales y perfiles integrales para la aplicación de innovadores prototipos de gestión humana en las empresas familiares en Mexico y en el mundo.

La inteligencia social es una asignatura obligatoria en el ámbito empresarial y laboral: Seguro que conoces casos de estudiantes brillantes que acaban en puestos de baja responsabilidad, empleados altamente preparados que no consiguen prosperar en sus empresas o supervisores y gerentes con una gran reputación que fracasan estrepitosamente cuando son ascendidos.

De nada sirve poseer unos amplios conocimientos técnicos si no dispones de los recursos emocionales para usarlos adecuadamente, especialmente conforme avanzas en la escala jerárquica. E. L. Thorndike fue el primer psicólogo en proponer una teoría sobre la inteligencia social en 1920. Como planteó en su artículo La inteligencia y sus usos, “la falta de inteligencia social puede convertir al mejor de los mecánicos de una fábrica en el peor de los capataces”.

Al fin y al cabo, el ámbito empresarial y laboral no deja de ser una red de conexiones interpersonales, donde la comunicación, la negociación o la influencia son una constante del día a día, hasta el punto de que el éxito profesional depende solo en un 20 por ciento del cociente intelectual y en un 80 por ciento de la inteligencia emocional, según sostiene Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. ¿Cómo vas a destacar si no sabes plantear y defender tus ideas, si no consigues ganarte la confianza de tus clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores, o si no puedes gestionar un equipo de trabajo?

Por tanto, si deseas tener éxito empresarial y profesional para alcanzar puestos de liderazgo en tu futuro, necesitas impulsar tu inteligencia social, buscando oportunidades de capacitación que te permitan trabajar estas soft skills desde la universidad o tus primeras etapas en el mercado empresarial con el objetivo de incorporar un valor agregado que te diferencie de la competencia en el mercado.