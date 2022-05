$!La nueva serie sobre Obi-WanKenobi llega en mayo

Ewan McGregor retomará su papel como rostro visible del proyecto. Una propuesta que servirá para conectar los hechos acaecidos entre el tercer y cuarto episodio de la saga.

El 27 de mayo de 2022 supondrá una efeméride transcendental para los seguidores de Star Wars, ya que Ewan McGregor, uno de los actores que más huella ha dejado en el universo estelar, volverá a encarnar al mítico jedi Obi-Wan Kenobi. Todo ello para explicarnos qué pasó entre los eventos del episodio III y IV; momento en que la República dio paso al nuevo Imperio Galáctico. Un acontecimiento que los amantes de la franquicia galáctica llevaban esperando desde hace mucho tiempo -y desde una galaxia muy, muy lejana.

La compañía intentará seguir la estela del éxito que ha marcado sus recientes producciones audiovisuales. La nueva trilogía de películas fue un fracaso, no en el ámbito de recaudación, pero sí en relación con la aceptación por parte de la comunidad fan. Disney intentó reconducir la situación a través de la pequeña pantalla, ofreciendo estándares de calidad inéditos en producciones domésticas. Esta jugada ha resultado todo un éxito, ya que Mandalorian, primero, y The Book of Boba Fett, segundo, han demostrado que este camino es un sendero correcto. Como afirmaría Din Djarin: “This is the way.”

Existen muy pocas series en el horizonte que puedan competir a nivel mediático con las producciones de Star Wars. Quizás el spin-off de Juego de Tronos, House of the Dragon, sea el único producto que pueda hacerle frente. Solo hay que recordar el gran impacto social que provocó la serie basada en la saga de George R.R. Martin. Cada estreno de un nuevo capítulo era tema de debate, y los elementos de la ficción se pudieron ver en todo tipo de soportes. Es el caso de algunos videojuegos, con la obra de Telltale a la cabeza; ropa, con los logos de las casas estampados en todo tipo de telas; joyería, con anillos, llaveros y pulseras; e incluso espadas como la icónica Longclaw de Jon Snow, sacada directamente de la pantalla. También destacó una presencia muy marcada del universo fantástico en el espacio 2.0, como, por ejemplo, con diversas tragamonedas con mecánicas de funcionamiento diversas y con estética variable. Una muestra de la riqueza visual y argumental de la saga, donde la imaginación era la única limitación.

Con Star Wars sucede tres cuartos de lo mismo, es por ello por lo que no se ha dejado descuidado ningún elemento ante su estreno.