La venta de Banamex

Mientras no haya comprador, no hay de que preocuparse, el tipo de cambio seguramente volverá a presentar volatilidad por la incertidumbre y podría subir un poco, pero los clientes de Banamex no tienen problema alguno, su dinero está seguro, en el banco y en la Afore. El banco por lo pronto seguirá con su operación normal ya que el proceso de venta es largo y tomará bastante tiempo. Esperemos que el comprador de este banco emblemático y centenario sea el adecuado

Recibo varios correos electrónicos de algunos de mis 4 lectores preguntando mi opinión en relación con el anuncio de parte de Citigroup de la venta de su negocio de banca de consumo y menudeo, para concentrarse en el negocio de banca de mayoreo y corporativa grande, la banca privada y la casa de bolsa. Hace 20 años Citi pagó más de 12 mil 500 millones de dólares, ha sido la mayor adquisición de una empresa mexicana. Al anuncio de Citi no todos los mexicanos le entendieron, pero lo que en realidad van a hacer es vender toda el negocio que era Banamex, que es la banca de consumo y que está compuesta principalmente por la red de sucursales y toda su operación (que es la red de sucursales más grande del mundo), el uso del nombre Banamex (con más de 100 años de historia), tarjetas de crédito y débito, créditos personales, consumo duradero y de nóminas, la cartera hipotecaria, banca empresarial ( empresas PYMES y mediana), cuentas de ahorro, cheques e inversiones, fundaciones y hasta los bienes inmuebles que ocupan sus oficinas. Esta venta representa más del 70 por ciento de la operación del banco en México. O sea, el valiente que compre comprará todo el conjunto, incluyendo el nombre, el sabrá si mantiene la marca Banamex. Seguramente no fue una decisión fácil para Citi, porque las utilidades y beneficios ahí han estado (la banca de menudeo generó 3,500 millones en ingresos en 9 meses del 2021) y porque México representa el mercado de consumo más grande de Citi después de EUA, pero los accionistas norteamericanos de Citigroup resultaron ser muy prácticos, viendo las expectativas del negocio y de la industria bancaria, no solo locales, si no a nivel internacional, deciden concentrarse en la banca de mayoreo, en donde se ubican los grandes capitales, operan con menos costos y con mayores márgenes de operación, gracias a que ocupan mucho menos empleados, menos sucursales y mejores sistemas operativos. En pocas palabras buscan atender al 20 por ciento de los grandes corporativos e inversionistas privados mexicanos, que tienen el 80 por ciento de los recursos captados por la banca. Y que otro, atienda al 80 por ciento de los mexicanos que tienen el 20 por ciento de los recursos captados por los bancos. Llama mi atención que no se anuncie un posible comprador, salir a vender sin anunciar comprador, es porque buscan un mejor postor, para el tamaño de este negocio y lo que representa para el país, seguramente se ofertó a posibles grupos interesados, pero, o el precio estaba muy alto o el tamaño del negocio rebasa a los posibles compradores por su complejidad. Algo que tampoco ayuda es que las expectativas de economía mexicana están a la baja, el Gobierno de la 4T tampoco ayuda a que la incertidumbre mejore por las reformas que busca implementar, pero aunque la industria bancaria podría mejorar sus ingresos gracias a lograr mayores márgenes por el aumento a las tasas de interés este 2022, lo cierto es que las expectativas del negocio de la banca de consumo están a la baja, los topes, es las comisiones y márgenes en las Afores, Aseguradoras y la banca en general (eliminación de comisiones en tarjetas de crédito, débito, cajeros ATM y cuentas de ahorro), el aumento en la morosidad en tarjetas de crédito y créditos, ya son una tendencia y seguirán disminuyendo. El mismo gobierno viene empujando que bajen o desaparezcan. A lo anterior habría que sumar al crecimiento de la competencia (fintech). Como les dije, no fue una decisión fácil, está pensada en el negocio global de Citi a futuro. Mientras no haya comprador, no hay de que preocuparse, el tipo de cambio seguramente volverá a presentar volatilidad por la incertidumbre y podría subir un poco, pero los clientes de Banamex no tienen problema alguno, su dinero está seguro, en el banco y en la Afore. El banco por lo pronto seguirá con su operación normal ya que el proceso de venta es largo y tomará bastante tiempo. Esperemos que el comprador de este banco emblemático y centenario sea el adecuado.