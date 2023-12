“Un buen gobierno es como una buena digestión; mientras funciona, casi no la percibimos”. Erskine Caldwell

Entre los principales beneficios de un gobierno corporativo destaca el hecho de establecer reglas claras sobre la toma de decisiones, gestión y administración del negocio que evitan conflictos entre los accionistas

Por lo general, las empresas (ya sean grandes, medianas o pequeñas) no se cuestionan si debieran contar con un consejo de administración o no. Muchas veces, este órgano existe como parte de la estructura corporativa, pero no figura, en realidad, como un consejo actuante; y las asambleas de accionistas sólo se elaboran en papel. El gobierno corporativo es un marco de gobierno que facilita el funcionamiento del consejo de administración.

Es importante preguntarse si resulta conveniente o no, contar con un Consejo de Administración, especialmente en el caso de las empresas medianas, ya sean éstas negocios familiares o compañías conformadas por unos cuantos socios no familiares. Clasificaremos a las anteriores en dos tipos: