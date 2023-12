Así que este artículo pretende usar este caso para definir errores y aciertos que ha tenido Samuel, con el fin de utilizarlos en nuestro desarrollo personal. No vaya a ser que estemos viendo la paja en el ojo ajeno...

Aprendizaje

de sus errores:

1. No cumplir sus acuerdos. Samuel prometió en repetidas ocasiones que no dejaría la gubernatura para buscar la Presidencia como lo hizo el gobernador anterior, a quien tanto crítico por ello. Son muchas las ocasiones en las que Samuel prometió no seguir los pasos de su antecesor. Hoy todos sabemos que este acuerdo, tan importante y tan prometido, no fue cumplido.

Si tú cumples tus acuerdos, sobre todo contigo mismo, no tengo la menor duda que llegarás a ser la persona que sueñas. Cumple lo que prometes, y nunca prometas algo que no estás seguro de que vas a cumplir.

2. Decir mentiras. Con el grave problema que enfrenta la ciudad por falta de agua, Samuel ha inaugurado varias veces el acueducto II de El Cuchillo, pero éste sigue sin traer agua a la ciudad. Además, mencionó que el problema del agua estaba resuelto, siendo que las presas se encuentran en un nivel muy bajo. Otra joya es cuando dice que un grupo del PRI-PAN atacó el Congreso cuando en los videos del evento se ve claramente que son miembros de su propio partido.

Si en tu organización, incluyendo tu familia, permites las mentiras, la cultura organizacional que generarás nunca podrá tener productividad, trabajo en equipo o sentido de pertenencia.

3. Tener Soberbia. La inversión de Tesla en Nuevo León, se decidió en el corporativo de dicha empresa después de un análisis profundo propio de una inversión multimillonaria, no porque Samuel haya ido a convencerlos. Samuel ha declarado en varias ocasiones que gracias a él, Tesla y su “compadre” Elon Musk, están llegando a Nuevo León.

Si eres una persona soberbia, pensarás que todo lo sabes y dejarás de aprender; que todo lo mereces y dejarás de agradecer.