Llama AMLO a banqueros ‘aprovechar’ la estabilidad económica de México para invertir

MÉXICO._ Desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los banqueros a que aprovechen la estabilidad macroeconómica que tiene México para seguir invirtiendo y apostando por el desarrollo nacional, previo a la celebración esta semana de la Convención Bancaria en Acapulco.

A pregunta de un reportero sobre ¿Qué mensaje les va a llevar a los banqueros en la Convención Bancaria en Acapulco, que inicia mañana jueves?

”Que no dejen de aprovechar para impulsar el desarrollo del país, la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones, tanto nacionales como la inversión extranjera. Esto no es retórica, no es demagogia. Llevaba mucho tiempo en que no se tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado, no hay depreciación en la moneda”, respondió el Presidente.

”No ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda, nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo. México está considerado, lo decía yo ayer, como el mejor país o uno de los mejores países para recibir inversión extranjera en los tiempos actuales”.

López Obrador destacó que en México hay gobernabilidad

“Hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad. Estamos ya enfrentando el problema de los homicidios, con buenos resultados”, dijo el Presidente, que habló de condiciones “inmejorables” para la inversión.

Que sean mexicanos los que compren Banamex

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que quiere que sean mexicanos los que compren Banamex.

“Ya hemos dicho que queremos que sean mexicanos los que adquieran este banco. Que tengan solvencia económica para proteger a los ahorradores. Que estén dispuestos a mantener todo el acervo cultural del banco en nuestro país para que no se vaya al extranjero, y que se ponga en exhibición permanente”.

Dijo que es fundamental que los interesados en Banamex no tengan “adeudos fiscales” y que paguen el “impuesto” que va a significar la transacción.

Aumenta el número de mexicanos en EU: AMLO

El Presidente de México informó también que se hizo una modificación al censo sobre hispanos en Estados Unidos y se tuvieron que agregar dos, tres, o hasta 6 millones más.

”No sé, creo hasta seis millones más en el censo, de modo que aumenta el número de mexicanos en Estados Unidos, son más de los que se tenían en el último censo de Estados Unidos, nuestros paisanos, que nos han ayudado mucho”, dijo.

”Y esas remesas pues se depositan y se envían por el sistema bancario. Incluso yo hice el compromiso desde la primera convención bancaria de que íbamos a dar a conocer qué bancos ofrecían las mejores condiciones para nuestros paisanos que envían remesas a sus familiares.