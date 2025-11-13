Llega el Norwegian Bliss a Mazatlán con más de 6 mil turistas

Más de 6 mil turistas se sumaron a los visitantes que ha recibido Mazatlán en cruceros turísticos, ahora en el buque Norwegian Bliss.

El puerto es uno de los más visitados en el Pacífico mexicano donde los turistas recorren el Centro Histórico, playas y atractivos, aseguran agentes de viajes.

La oportunidad que tiene Mazatlán para convertirse en el puerto de inicio para cruceros y que aumentaría su actividad turística en el segmento de cruceros, lo demuestran los 89 cruceros que han llegado de enero a la fecha, destacó Manuel Salas, vendedor de artesanías.

El crucero de este jueves, el 89 del 2025 trajo casi 6 mil pasajeros más la tripulación a quienes les gusta caminar por las calles de la zona Centro tranquilamente, de cualquier nacionalidad y se sienten seguros, resaltó.

Este navío estará arribando los jueves durante todo noviembre en cuatro fechas. Ya llegó el primero el pasado 6 de noviembre procedente de Puerto Vallarta y con destino posterior a Los Cabos.

Para el 20 y 27 de noviembre realizará su tercera y cuarta visita al puerto turístico sinaloense, según el itinerario de la Administradora del Sistema Portuario Nacional con sede local.

El barco atracó a las 7:30 horas con aproximadamente 4 mil 900 pasajeros y mil 621 tripulantes a bordo.

Esta nueva visita se produjo luego de los tres arribos simultáneos de cruceros recibidos en los muelles portuarios de la ciudad.

Los sitios que más visita el turismo internacional de estos buques es la Plazuela Machado, catedral, el mercado, Olas Altas, la Glorieta del Clavadista, El Faro, buscan recorridos en turibus, la Guagua, pulmonías y taxis por el malecón, además de que van a la Zona Dorada y para algún poblado rural.