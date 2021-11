$!Lo que comenzó como un entretenimiento se convierte en un colorido negocio

“Hoy a más de un año de estar haciendo esto, tengo clientes no solo en Culiacán, y todo el estado, también me llaman de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, personas que me piden ropa para los hijos, esposo, para niños y niñas, y la verdad he tenido un crecimiento muy grande porque nunca me lo imaginé, fue algo que solo se dio”.

Las prendas se empiezan a diseñar desde cero, lo mismo decora una pantalón, blusas, vestidos, playeras, bolsos, sombreros, tenis, camisas, chamarras, entre otros artículos, dejando claro que ninguna prenda es igual a otra.