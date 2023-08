El liderazgo debe poner manos a la obra para que las diferencias no menoscaben la estabilidad familiar ni la prosperidad de una compañía

En mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de acompañar a muchos empresarios exitosos en su camino. Esto me ha permitido conocer con detalle cómo alcanzaron la continuidad en el mundo de los negocios, historias que he compartido en mi libro Los secretos mejor guardados del empresario familiar.

Un aspecto trascendental para la estabilidad de una compañía es tomar en cuenta que, aunque las organizaciones familiares están unidas por lazos no solo financieros, sino sobre todo emotivos, nunca se encuentran exentas de conflictos que pueden poner en peligro su legado y patrimonio. Tomemos en cuenta la enseñanza de la siguiente fábula para acercarnos al tema:

Había una vez un padre que quiso visitar a sus 2 hijas ya casadas y saber cómo se encontraban. Fue entonces a la casa de la mayor, cuya familia se dedicaba al campo. Sobre su situación, ella dijo a su padre: “Tengo una vida afortunada, solo me haría falta una cosa: que lloviera todos los días para que nuestras tierras dieran más frutos”. Luego, el padre visitó a su otra hija, casada con un fabricante de ladrillos. Al responder sobre cómo se encontraba, la joven dijo: “Mi vida transcurre sin problemas, solo me gustaría que hubiera más días soleados y menos lluvia para que nuestros ladrillos secaran mejor y tuvieran la dureza necesaria”. Luego de sus visitas, el padre se dio cuenta de que complacer a ambas era imposible.

Así como en el relato, dentro de una familia empresaria puede haber muy distintas formas de pensar y actuar. Es responsabilidad de los líderes de la organización poner manos a la obra para que esas diferencias no menoscaben la estabilidad familiar ni la prosperidad de la compañía. A continuación, quiero compartir algunas estrategias que los líderes de empresas exitosas toman en cuenta ante este tipo de problemáticas.