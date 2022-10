$!México, de los países que ha tardado en regresar a su nivel económico previo a la pandemia, reitera Juan Pablo Castañón

MAZATLÁN._ Tras manifestar que México es uno de los países que está tardando más en regresar a como estaba su economía hasta antes de la pandemia del Covid-19, el ex presidente nacional de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, manifestó que la militarización en el país puede ser un peligro si sigue avanzando.

“El crecimiento económico para este año difícilmente llegará al 2 por ciento en todo el país, la perspectiva para el año que entra es de menos del 1.5 por ciento, es un crecimiento muy lento, no hemos regresado ni vamos a regresar al status prepandemia, somos uno de los países que está tardando más en regresar a como estaba su economía hasta antes de la pandemia”, añadió el sinaloense en entrevista.

“Hace falta mayor impulso a la economía, hace falta impulso a las pequeñas empresas para que se recuperen, más de un millón de empresas dejaron de funcionar por la pandemia, necesitamos impulsar la infraestructura económica del país, sobre todo de estas pequeñas empresas que mueven el 70 por ciento de nuestra economía, (de ese millón de empresas se han reactivado) apenas unas 200 mil empresas, por eso todavía no hemos regresado al status económico antes de la pandemia porque muchas empresas ya desaparecieron, tuvieron que cerrar, no aguantaron la crisis de escasez de ventas durante la pandemia”, dijo Castañon Castañon.

El ex presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana también manifestó que sobre todo las pequeñas empresas están sufriendo una crisis de costos muy importantes en los insumos y que no solamente se refiere a la repercusión logística de tener alimentos o productos, los impactos de la guerra en Ucrania y de la situación interna del país están generando escasez de productos y de mano de obra porque muchos jóvenes no quieren trabajar porque están recibiendo las becas ellos y sus familias.

Entonces, dijo, hay muchos jóvenes que no están trabajando y está habiendo una escasez de mano de obra importante en todo el país, no tiene que ver con los salarios sino más bien en la repercusión de los programas sociales que no han sido acompañados con un buen programa de educación que forme más emprendedores en México y que no ha habido espíritu para generar valor.

La beca es como la tercera parte de lo que podrían ganar, pero satisface las expectativas de jóvenes que abandonaron la escuela después de la pandemia, que no tienen la posibilidad o las competencias para emprender un negocio por sí mismos y no hay mucha motivación para entrar a una empresa a trabajar, continuó.

También expresó no estar de acuerdo con la militarización y no solamente por la inclusión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional o la ampliación del plazo para que la Guardia Nacional sea militarizada y los militares permanezcan en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

”Nosotros no estamos de acuerdo con la militarización y no solamente por la inclusión o la ampliación del plazo para que la Guardia Nacional sea militarizada, sino por la cantidad de actividades económicas que hoy en día está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional que antes eran de los civiles, de los individuos que generan valor, que generan empleo y me parece que ahí estamos cerrando el rumbo del país”, recalcó previo a disertar la conferencia “Perspectivas y Retos de México y nuestra responsabilidad social”, ante integrantes de la Coparmex - Mazatlán e invitados la mañana de este viernes en el Centro de Convenciones, de este puerto.

Recordó que desde la Revolución Mexicana los militares están abocados en su propia vocación de garantizar la seguridad nacional, no la actividad económica, las actividades económicas las hacen los ciudadanos en la libertad, en la creatividad, en la generación de empleos y se debe regresar a un esquema en donde la milicia esté para la seguridad y preservar al Estado Mexicano no para tener actividades económicas.

”Tiene que acompañarse la actividad de la Guardia Nacional militarizada con la generación de una Universidad de Policías Federales que tengan una mayor cobertura de aquí a 5 años, pero no estamos viendo un programa de capacitación de largo plazo, profunda, robusta que podamos regresar a guardia civiles, necesitamos regresar a los guardias civiles para que el Ejército cumpla su vocación y que los policías en los estados, en las regiones y en el territorio nacional sigan siendo civiles como era antes”, recalcó el dirigente empresarial.

”La militarización es la polarización en las manos de los militares de la toma de decisiones ciudadanas y eso puede ser un peligro si sigue avanzando, por qué, pues porque la naturaleza propia de la milicia y su cultura es restringir las libertades y nosotros demandamos certeza, seguridad, pero también defendemos nuestra libertad y en la libertad está el poder crear, el poder hacer actividades, el poder convivir entre nosotros sin ningún tipo de restricción”.

Castañón Castañón dijo que la militarización ya está limitando la inversión en el País.

”Ya está limitando la inversión, por eso no nos hemos podido recuperar, la inversión total en México es la más baja en los últimos 50 años y por eso no nos estamos recuperando, por eso las regiones que estamos progresando (norte y centro y estados como Sinaloa) estamos dependiendo de las exportaciones porque el mercado interno está inhibido”, reiteró el ex presidente nacional de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial.

Precisó que la inversión pública en México debe ser del 4 al 5 por ciento del Producto Interno Bruto y se está en el 1.4 por ciento del PIB, y la inversión total para que la República Mexicana pueda crecer debe de ser del 25 por ciento del PIB, es decir, entre inversión privada e inversión pública.

”La inversión privada tendría que estar sobre el 20 por ciento (del PIB) y ahora estamos en niveles del 16, 17 por ciento y la inversión privada la motiva la toma de decisiones públicas y con la toma de decisiones que está tomando la iniciativa del Gobierno federal de inhibir inversión privada pues está ahuyentando las inversiones y la generación de nuevos empleos”, subrayó.

Agregó que más que competencia desleal en las obras que está realizando el Ejército Mexicano en este sexenio son decisiones erradas, equivocadas.

”Mas que competencia desleal son decisiones erradas, equivocadas, con el pretexto de no licitar, con el pretexto de no trasparentar la dieron como obras de seguridad nacional cuando en realidad la sociedad demanda transparencia, demanda la participación de los distintos actores y a los mejores costos con las mejores eficiencias”, reiteró, entre otros puntos.

”Y nos parecer que ha sido muy delicado que se tomen decisiones económicas en una visión de Estado centralizada en las Fuerzas Armadas”.