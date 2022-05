Ni irrelevante, ni dominante

Con esta posición, vas a estar luchando con precio por la alta competencia y afectando el margen de ganancia, así como difícilmente podrás diferenciar tu producto ya que el mercado es demasiado amplio.

Irrelevante

Ya no hubo respuesta, así que iniciamos la presentación.

- Tienen un 0.18% de participación de mercado en el mercado actual, o sea el financiero. ¿No te parece demasiado pequeña para buscar pelea en otra industria que no conoces? – Volví a preguntar.

- Mmmm, no lo sé, aunque un poco pequeña, supongo. – respondió.

- Me parece muy bien, pero ¿Sabes cuál es tu participación de mercado actual? - lo cuestioné.

Dominante

Cuando tienes una participación de mercado de ese tamaño, el crecimiento no puede ser solamente marginal.

4 criterios para definir

tu mercado

Ha quedado claro hasta el momento que el primer criterio es el tamaño: define y segmenta tu mercado de tal manera que no sea tan grande para no tener una participación irrelevante, pero no tan chico para que te permita crecer.

Los otros tres son:

- Tendencia. De poco te sirve dirigirte a un mercado grande, pero que tiene una tendencia negativa. Ejemplo, renta de oficinas, tamaño enorme, pero la tendencia es al home office.

- Fertilidad. ¿Son nuestras ventajas competitivas valoradas y únicas en ese segmento de mercado?

- Competencia. ¿Qué tan competido está este segmento? Entre más exista, mayor presión a reducir nuestros precios y con ello las ganancias.