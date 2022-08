Panorama incierto para la Bolsa Mexicana de Valores

La Bolsa de Valores en todos los países desarrollados, es un factor muy importante para el crecimiento de sus economías, como fuente generadora de recursos para proyectos prioritarios y para que se fomente la captación de dinero en diversas alternativas de inversión de deuda y capital

A partir del 2019 ante la falta de inversionistas y de políticas fiscales que vengan a fortalecer al mercado bursátil mexicano y ante el nulo entusiasmo de parte de la autoridad hacendaria y gobierno federal vigente, este año 2022 empresas como Bachoco, Aeromexico y Grupo Sambors han solicitado deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores.

Como tampoco se han presentado nuevas emisoras en 5 años, la Bolsa Mexicana de Valores presenta un panorama incierto al aumentar las solicitudes de empresas que solicitan la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Valores.

La primera empresa que salió de la BMV fue la empresa de autopartes Rassini, luego le siguió el fabricante de papel BioPapel, la aseguradora General de Seguros y la empresa de telecomunicaciones Maxcom.

Parece que, al gobierno en turno y responsables hacendarios, no le entienden a este tema, no quieren o no le ven beneficio alguno, porque no hacen nada en contrario. Si saben que, a través de la bolsa mexicana, por ejemplo, los inversionistas de todos los tamaños (en directo o vía Fondos de Inversión) y los ahorros de los trabajadores mexicanos (mediante las Afores) podrían participar en parte del capital de las empresas, ya sea adquiriendo acciones o bonos de deuda, de esta manera, las empresas obtendrían recursos para invertir en proyectos, fábricas, ampliaciones, etc. Generando mayores empleos, haciendo crecer las diferentes ciudades en donde se ubican, generando bienestar en sus comunidades.

Hacia adelante el panorama se ve muy incierto, pues además de la indiferencia de las autoridades para promover el desarrollo del mercado bursátil, al subir las tasas de interés de referencia (CETES 1 día) del 4 por ciento al 8.50 por ciento actual, en más o menos un año, el atractivo de invertir en la bolsa de valores se pierde, ya que las empresas listadas en la bolsa, tendrían que pagar dividendos a los inversionistas a tasas por encima del 8.50% anual, lo cual sería difícil, dadas las condiciones actuales, ya que por el otro lado, al aumentar las tasas de interés, también se incrementa el costo financiero de las empresas, afectando sus flujos y la rentabilidad de sus proyectos al encarecerlos. Esto reduce las utilidades y como consecuencia, el valor de las acciones que cotizan en bolsa.

La Bolsa de Valores en todos los países desarrollados, es un factor muy importante para el crecimiento de sus economías, como fuente generadora de recursos para proyectos prioritarios y para que se fomente la captación de dinero en diversas alternativas de inversión de deuda y capital.

Espero que el Gobierno se de cuenta de su error, aunque la BMV no acarrea un beneficio político directo, si vía la bolsa se logra financiar un proyecto importante, para la comunidad en donde se ubique, (ejemplo; Cerveza Corona en Veracruz o Cd. Obregón) el bienestar que acarrea en empleos directos e indirectos a las comunidades es muy extenso, mejorando las condiciones de muchos “changarros” locales. Lo que políticamente si se pudiera cacarear.

En respuesta a varios mails de lectores de esta columna, comento lo siguiente. Como nuestro país sigue aumentando sus tasas de interés hasta llegar al 8.50 por ciento actual, el cual es casi 3 veces mal alto que la tasa de interés que paga la FED (Reserva Federal en EUA) han estado entrando grandes cantidades de dólares al país, mismos que se cambian a pesos y se invierten en Cetes, lo que genera una enorme oferta de dólares en México, fortaleciendo al peso mexicano (por esta razón y no por la fortaleza de su economía), el cual se mantiene entre los $19.50 y los $20.30, así seguirá un par de meses más, para posteriormente empezar a presionarse hacia el último trimestre.

La expectativa es que cierre el año en niveles cercanos al $21.50.