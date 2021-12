$!Para esta Navidad, algunos productos de la canasta básica en Mazatlán aún siguen caros

En estos momentos la inflación en México llega al 7.63 por ciento , y se prevé que el año que viene aumente más, es por eso que aunado a que por algunas temporadas ciertos productos bajan o suben de precio, el limón está alcanzando precios antes no visto en el año.

En sí este cítrico no es el único que ha aumentado, dado que son muchos los productos que se han encarecido este año, desde la calabaza hasta el aguacate y otros alimentos que son consumidos por la gente.

Aun así, la gente está acudiendo al tradicional mercado de Mazatlán, comprando carnes, cuyo kilo en algunos casos como el sirloin llega hasta los 190 pesos el kilo. El queso para quesadillas llega hasta los 140 pesos por kilo.

Alejandro Ontiveros Arámburo, secretario de la mesa directiva del mercado Pino Suárez, reconoció que el tema inflacionario está haciendo que suban algunos precios, y dentro lo posible, los locatarios tratan de no subir mucho sus productos, pero en ocasiones es necesario debido a que sí están incrementando la canasta básica.

“Sobre todo el aumento se ve en la canasta básica, no hay que olvidar que esta espiral inflacionaria nos afecta a todos, aquí en Mazatlán no es la excepción, también en el mercado Pino Suárez”, reconoció.

“Lo que hemos hecho muchos comerciantes es dejar un poco la ganancia para no afectar mucho el bolsillo de la clientela, pero ya cuando no nos queda de otra trasladamos eso al cliente, pero todo mundo aquí intentamos no afectar a la economía de las familias que vienen aquí al mercado”, agregó.