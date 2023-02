Al empresario en retiro le corresponde armar un renovado plan de vida que comtemple todos estos nuevos roles que habrá de jugar los siguientes años. Este plan exige definir objetivos claros y relevantes

Jubilación viene de júbilo, y ese debe ser es el sentido de esa etapa de la vida. Hay que disfrutarla (Josep Tapies)

Después de culminar el proceso de sucesión, cuando los hijos ya han tomado las riendas de los negocios, los fundadores y refundadores de empresas enfrentan un cambio relevante en su vida: tienen que llenarla sin dedicarse a laborar.

El trabajo suele ser lo que más sentido da a la existencia de muchos empresarios. Aquellos que polarizan su razón de ser alrededor del negocio, poca atención le dan a otros aspectos vitales.

Tiene serias implicaciones la sucesión. La fecha llegará, irremediablemente, y nos tocará entregar el poder. Hacerlo oportunamente es condición de éxito de este proceso. Al concluirla necesitamos construir un nuevo personaje que no se asemeja en nada al del empresario que ha de reemplazar.

Este personaje jugará nuevos roles en la comunidad, en su organización en su familia. Si no nos preparamos oportuna y concienzudamente en el diseño y ejecución de estos papeles, seguramente pasaremos los últimos años de nuestra vida miserablemente tristes y aburridos.

Como propósito general, es evidente que todos deseamos vivir esta última etapa con plenitud, paz y tranquilidad económica. Pero así como de jóvenes tuvimos que descubrir nuestra vocación profesional y social, en esta fase nos toca redescubrir qué sentido puede tener nuestra vejez. No es un tema intrascendente.

Muchos grandes hombres y mujeres han realizado magnas proezas después del retiro. Otros más han aportado amplias contribuciones a sus familias, a sus amigos y a sus comunidades silenciosamente y sin relumbrar.

En lo personal he definido que desde hoy, y durante mi retiro, he de procurar escribir varios libros para compartir lo que me han enseñado miles de empresarios, quiero enseñar a pescar a mis nietos y aprovechar esas largas jornadas en lancha para dejar huella en su crecimiento como personas, deseo ayudar a ser felices a las personas que amo, y por último quiero conocer algunas partes del mundo que aún no he visitado.

Esos son mis objetivos para el retiro. Cada empresario debe definir los suyos. Algunos buscarán seguir atareados, con intenciones de hacer diversas cosas. Es común que esas tareas tengan que ver con intenciones filantrópicas o de servicio social. Otros eligirán una etapa más sosegada, con metas centradas en leer o escribir, o convivir con la naturaleza. Otros más preferirán disfrutar viajando, paseando, conviviendo con amigos, asistiendo a conciertos o eventos deportivos. Habrá algunos que les de por explorar, investigar, estudiar o viajar a sitios interesantes.

Lo que tenemos que evitar es convertirnos en retirados desenfocados que no tienen ningún propósito, que no encuentran nada relevante a qué dedicarse, y que fácilmente caen en depresión, aburrimiento, tristeza y falta de interés por seguir viviendo.

La relación con la familia puede formar parte fundamental de este último plan de vida. Convivir con todos o algunos miembros, ayudar a las relaciones entre ellos, hacerles la vida más agradable y contribuir con su formación son parte de esta relación.

Otro aspecto importante es la planeación financiera para el retiro. En esto la intención es asegurar una vida económica tranquila e independiente de la marcha de los negocios. Vivir de lo que le generen las empresas está sujeto a los vaivenes de sus resultados, y eso no garantiza la tranquilidad.

Los empresarios que cultivaron hobbies atractivos ya tienen una ventaja grande. Este es un tema vasto que ameritaría otro artículo aparte. Estudios han demostrado el papel determinante que las aficiones tienen en la realización de una vida plena de las personas retiradas.

Después de separarnos de la operación de los negocios, podemos mantenernos disponibles para brindar asesoría o coaching, o para aparecer en eventos corporativos, puede ser de gran ayuda y formar parte integral del plan de vida del retiro.

Disfrutemos nuestra jubilación.

Carlos A. Dumois es Presidente y Socio Fundador de CEDEM

* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois