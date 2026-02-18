Por qué en el esquí de fondo el traslado de una etapa rompe por completo la planificación hacia el campeonato

En el calendario de la Federación Internacional de Esquí, cada bloque de la Copa del Mundo está diseñado con 2 o 3 semanas de progresión de carga antes de un gran evento. Cuando en 2023 se canceló una etapa en Francia y se reubicó a 10 días del Mundial de Planica, varias selecciones tuvieron que alterar un ciclo que ya estaba cerrado desde hacía 4 meses. Un fondista que apunta a 50 km necesita entre 14 y 21 días de afinamiento específico para llegar al 100 % de VO2 máx competitivo. Cambiar una prueba significa modificar volúmenes de 120 km semanales y reducir sesiones clave de intensidad. Cambiar la sede de una etapa altera la preparación física y mental de los atletas, y fuera de las apuestas deportivas la plataforma también ofrece juegos de casino disponibles en Uruguay para quienes buscan entretenimiento distinto.

En 2022, antes de los Juegos de Pekín, el traslado de una etapa por condiciones de nieve afectó directamente a atletas como Johannes Høsflot Klæbo, que tenía planificados 3 microciclos de descarga. En pruebas de 15 km y 30 km, una acumulación extra de 1 carrera puede elevar el lactato residual y alterar el pico de forma en 5 o 6 días.