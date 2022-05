Por qué un heredero debe triunfar primero fuera de la empresa familiar

No hay necesidad de arriesgarse a destruir una relación familiar y además echar a perder una carrera en la empresa familiar

Otro factor es la falta de perspectiva: si los hijos nunca han trabajado en otra empresa, si no conocen otro contexto, ¿qué tanta capacidad tienen para valorar su posición en la misma? ¿Cómo valorar sus privilegios si no conocen cómo es vivir sin ellos?

Y es que el fantasma del nepotismo siempre está ahí: ¿está este joven a la altura de las responsabilidades, o su puesto le fue dado por el apellido? Este pensamiento no solo ocupa la mente del resto de los colaboradores de un negocio familiar, también se hace presente en la cabeza de los herederos: el famoso síndrome del impostor.

Trabajar en la empresa familiar requiere de un especial nivel de madurez de parte de todos los involucrados. Además de aprender a separar roles (en el negocio soy tu jefe, pero en casa soy tu padre), de aprender que los conflictos que puedan aparecer en la empresa no son personales y no deben salpicar las relaciones familiares, los hijos del fundador también deben aprender a encontrar su propia voz e identidad más allá de la familia.

La emancipación

de los herederos

Aunque, como lo he dicho varias veces, cada caso es diferente, en general yo me inclino porque cada uno de los hijos del fundador, o al menos aquellos que planeen entrar al negocio familiar, conozcan más mundo antes de entregar su carrera profesional a un solo lugar. Es la oportunidad de madurar, de conocerse a sí mismos, de explorar un mundo ajeno a la influencia de su familia. Probar suerte más allá de la órbita familiar es una oportunidad de aprendizaje que se da solo una vez en la vida, y estas son las razones por las que creo que todo heredero debe considerar esa posibilidad:

1. Para poner a prueba sus habilidades, sin miedo a fallar: Una empresa familiar que siempre te recibirá con las puertas abiertas es una red de seguridad como pocas hay en la vida. Esto quiere decir que puedes ser un poco más arriesgado, un poco más audaz para enfrentar los retos del mundo laboral. Podrás poner a prueba tu educación, tus habilidades y tu resiliencia sin el gran miedo que se cierne sobre todo empresario familiar: que una serie de malas decisiones eche a perder todo el patrimonio familiar. También podrás equivocarte y volverte a levantar sin la presión extra de la mirada de tus padres, librándote de esa presión innecesaria: puedes fallar sin decepcionar a nadie.

2. Para crear una reputación que se sostenga por sí misma: Cada éxito que coseches fuera de la empresa familiar es tuyo: nadie te lo concedió, nadie te lo regaló. Las personas que conozcas durante el camino, tu red de contactos será un grupo de personas de campos o industrias diversas, más allá del alcance de tu empresa familiar, lo que también te dará otras perspectivas, otras formas de entender los negocios y de entender el mundo. Tu reputación crecerá no solo ante otros, sino ante ti mismo: te descubrirás capaz de obtener resultados por tu propio mérito, fortaleciendo tu autoestima y combatiendo el síndrome del impostor.

3. Desarrollarás habilidades que tu negocio familiar no tiene: Trabajar fuera del negocio familiar brinda la oportunidad de ir a empresas con más experiencia, de mayor jerarquía o que implementen las mejores prácticas que tu negocio familiar no ha establecido aún. Es la oportunidad de jugar en las grandes ligas para después implementar ese preciado conocimiento en el proyecto familiar. En suma, obtendrás habilidades complementarias que el negocio familiar necesita y le conviene obtener. Empezarás entonces a crear una CV que será deseable para tu empresa familiar, no importa qué apellido tengas.

4. Para valorar tu posición de privilegio: Esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero nunca me cansaré de repetirlo: los herederos del negocio familiar deben entender que el ser dueños de una compañía, más que un privilegio es una responsabilidad, que hay numerosas fuentes de trabajo y familias que dependen de las decisiones que dispongan las cabezas de la empresa, y no hay mejor manera de entender esto que ponerse en los zapatos del colaborador promedio. Esta perspectiva también te ayudará a ser más empático y ético en la manera en la que tratas y remuneras a cada miembro de tu organización.

5. Descubrirás o confirmarás tu verdadera vocación: Puede ser que siempre hayas pensado que tu destino era unirte a la empresa familiar, puede ser que incluso tus padres ya tengan contemplado el puesto que ocuparás. Pero ¿qué tan seguro estás de que eso es justo lo que quieres? Una gran manera de averiguarlo es trabajar en un puesto similar en otra empresa. Como nos sucede a todos, la vida da muchas vueltas y, a veces, la verdadera vocación no es descubierta hasta que no nos ponemos a experimentar. El negocio familiar no puede dar esa flexibilidad, pero el resto del mercado laboral sí. Si pensabas que lo tuyo era la investigación de mercados, pero en realidad es la estrategia, una empresa ajena te ayudará a descubrirlo sin afectar a nadie.

6. Para tener experiencia lidiando con un jefe que no sea tu padre: Si ya hemos dicho que es difícil separar los roles de padre y jefe y de hijo y subalterno, la cosa se complica si el heredero nunca ha tenido otro jefe más que su padre. ¿Cómo podría distinguir, por ejemplo, si él está siendo demasiado exigente de lo que es correcto? Todos los jefes son complicados, y todos vamos madurando y aprendiendo a gestionar esa particular relación. Tener otros jefes ayuda a tener práctica en este tema y a poner las cosas en perspectiva. Muchos hijos tratan a sus padres como padres antes que como jefes, complicando la relación de autoridad dentro del negocio. Esta experiencia externa puede ayudar a mejorar la dinámica y, además, a enseñarle al heredero a no tomarse las cosas de manera personal cuando no hay necesidad.

Obviamente, también hay situaciones en las que es preferible no unirse al negocio familiar, una de ellas es un tanto obvia: si la relación con tus padres no es saludable, trabajar junto a ellos solo complicará más las cosas. No hay necesidad de arriesgarse a destruir una relación familiar y además echar a perder una carrera en la empresa familiar; en casos así es mejor buscar otra empresa y mantenerse en el negocio familiar exclusivamente como accionista.

Otra cuestión que resulta muy importante para decidir si es conveniente entrar al negocio familiar es preguntarse qué te ves haciendo en dicha empresa en veinte años. ¿Tiene futuro el negocio? ¿Tiene tu empresa las bases para garantizar su sustentabilidad en los años venideros? ¿Planeas llevar el negocio a nuevos horizontes, mantenerlo como está durante los siguientes años, o venderlo? Depende de la visión que tengas para ti y para el negocio es el tipo de liderazgo que necesitarás para llevar a cabo esas ambiciones, y tienes que tomar esto en cuenta para decidir si puedes y si quieres dedicar tu vida a ello. Pero no te abrumes, un paso a la vez. Lo primero: sal al mundo, vive, experimenta, conócete.