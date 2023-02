El Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el cese de las operaciones de la aerolínea Aeromar a una mala administración, y adelantó que se presentaría una denuncia contra los dueños por las deudas que tiene la empresa con el Servicio de Administración Tributaria, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Podemos decir que fue una empresa mal administrada, son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños, fue como lo del Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos”, señaló en su conferencia de prensa matutina.

“Los dueños se fueron creo que a Israel y dejaron abandonada la empresa con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia, lo que pasa es que nuestros adversarios pues todo lo que sucede nos culpan a nosotros, y no les pagaban a los trabajadores“, agregó, quien descartó un rescate de la aerolínea por parte de su Gobierno, debido a sus altas deudas y dijo que con la denuncia también se garantizarán los derechos de los trabajadores.

“Es totalmente inviable en lo económico, en lo comercial, no es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo, deben hasta la renta de los aviones y no tienen bienes, deben combustible, pero no perdieron, quedaron con esas deudas, quebraron la empresa, pero los dueños por lo general sí se protegen”, indicó.

“Se está presentando una denuncia, pero primero los trabajadores, es garantizarles sus derechos y luego las deudas en el SAT, el aeropuerto, y deudas, en el Seguro Social”, anunció, quien, por otra parte, dijo que se apoyará a los alrededor de 500 trabajadores que quedarán sin empleo y que se está buscando colocarlos. También afirmó que a los clientes que compraron boletos se les reconocerá su dinero.

“Lo que pasa es que nuestros adversarios todo lo que sucede nos culpan a nosotros y no le pagaban a los trabajadores. Nosotros para que pues no cerrara la empresa mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT, INFONAVIT, a distintas dependencias que le deben”, insistió.

“Al final dijeron, cerraron, no podemos y se está buscando, es la instrucción que di, apoyar a trabajadores, se está buscando colocarlos, se ha avanzado bastante en eso, son alrededor de 500 trabajadores [...] A quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero. Las rutas están dispuestas a cubrirlas creo que tres líneas aéreas, Volaris y dos más, Aeroméxico, y se va a devolver si compraron boletos anticipados”, prometió.

“”Sí, pero no perdieron, quedaron con esas deudas, o sea quebró la empresa pero los dueños por lo general se protegen [...] Y se va a resolver el problema, es totalmente inviable en lo económico, comercial, no es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo, bueno, deben hasta la renta de los aviones y no tienen combustible, deben combustible”, agregó.

El 15 de febrero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal informó que los bienes de la citada aerolínea fueron embargados de forma precautoria, para el pago de los adeudos que tiene la empresa con pilotos, sobrecargos y personal de tierra.

CIERRE DE AEROMAR AFECTARÍA A 4 MIL 904 PASAJEROS, PREVÉ LA PROFECO

Aeromar comercializó 4 mil 904 boletos para vuelos a realizarse entre el 15 de febrero y hasta noviembre del mismo año, por lo que ese sería el número de usuarios que tendrían una afectación, según informó la Procuraduría Federal del Consumidor.

En una nota informativa, el organismo comentó que aún no recibía quejas por parte de los usuarios afectados a partir del cierre de la aerolínea. Sin embargo, tenía en trámite 35 quejas, acumuladas desde 2018.

“A partir del cierre de operaciones, no hemos recibido quejas. Sólo se han brindado nueve asesorías a través del Teléfono del Consumidor [...] La aerolínea operaba 15 destinos y, para este miércoles 15 de febrero, informó de la afectación a 528 pasajeros”, refirió.

La Profeco hizo un llamado a los pasajeros de Aeromar, para que se pongan en contacto con la institución para que se les brinde apoyo en el resguardo de sus derechos. La citada aerolínea transportó en 2022 a 388 mil 148 pasajeros, de los cuales 367 mil 259 fueron en vuelos nacionales y 20 mil 889 en operaciones internacionales.