Una agenda de promoción de Sinaloa, ante compañías de manufactura, energía, logística, alimentos y comercio de Estados Unidos con interés de expansión en México, encabezó el Secretario de Economía estatal, Javier Gaxiola Coppel, en Chicago, Illinois.

El funcionario formó parte de una comitiva integrada por los secretarios de Economía de Querétaro, Marco Antonio del Prete; y de Chihuahua, María Angélica Granados, quienes también expusieron las oportunidades y fortalezas que sus entidades ofrecen a los inversionistas.

“Estamos promoviendo el potencial industrial de Sinaloa, estar presente con esos estados tradicionalmente industriales, Nuevo León se incluye dentro de los estados con los que hemos tenido pláticas; es posicionar a Sinaloa para volvernos una opción para el crecimiento industrial de las empresas americanas que están queriendo crecer o traer operaciones de Asía hacia México”, expresó Gaxiola Coppel.

A través de un comunicado, se indicó que el Secretario de Economía de Sinaloa participó el 17 de mayo en el panel “Nearshoring in Mexico: The New North American Model”, en el marco del evento Supply Chain USA 2023, organizado por Reuters, la agencia inglesa de noticias financieras con presencia en 94 países.

Además, el 18 de mayo también intervino como panelista en el evento Mexico Expansion Forum, organizado por Nepanoa, empresa de consultoría en Estados Unidos que se dedica a acompañar a empresas para atraer proyectos de inversión a México.