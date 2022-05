¿Qué es y cuándo es necesaria una carta de porte?

La documentación brinda ampara legal y conocimiento sobre muchas actividades del ser humano. En el sector del transporte, por ejemplo, la carta de porte no sólo permite identificar las características de la mercancía. Si no que, además, sirve para combatir el transporte ilegal y el contrabando. Un documento indispensable para los transportistas y cuya existencia formaliza y regula su labor tanto en aire y río como en mar y carretera.

La importancia de la documentación

Precisamente, las cartas de porte son un elemento indispensable en el transporte. Se trata de un documento que, emitido por el transportista, reúne información acerca de la mercancía que transporta y, consecuentemente, facilita las tareas de inspección de la misma. Dado que su formato está estandarizado, además de que la carta se ha visto sujeta a ciertos cambios en México incorporados por el SAT , plataformas como Facturama te permite emitir la carta porte en tan sólo unos pocos pasos, ya que la integra en sus facturas. Pero, ¿en qué consiste exactamente este documento y en que casos no es necesario emitirlo?

¿Cuál es la función de la carta de porte?

¿Existe algún caso donde no sea necesaria?

Por el momento, queda claro que la carta de porte es un documento de gran importancia para el transporte de mercancías. Sin embargo, existen algunas excepciones en las que la formalización de dicha carta no seria necesaria. Especialmente, dado que la mercancía a transportar en ese supuesto no requiere de tanto papeleo y encontrando con ello tres posibles casos. Siendo estos el transporte de mudanzas —dado que los propietarios ya acuerdan sus características y realizan un seguimiento del traslado—, el transporte de vehículos accidentados o averiados —a causa de su urgencia— o los servicios de paquetería —dada la frecuencia e intensidad de su desarrollo.