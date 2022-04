¿Qué son las stablecoins y por qué se posicionan como el futuro crypto?

Las criptomonedas nacieron como herramientas financieras diseñadas para digitalizar el pago de bienes y servicios alrededor del mundo. Si bien en la actualidad un pequeño grupo de personas las utiliza con este fin, lo cierto es que la mayoría las ha adoptado como activos financieros para la generación de retornos.

A pesar de que estas alternativas digitales se han desviado del camino planteado hace más de una década debido a la volatilidad en su valor, lo cierto es que sí existirían criptomonedas creadas específicamente para concretar transacciones. Estamos hablando de lo que se conoce como stablecoin.

¿Qué son las Stablecoins?

Como su nombre lo indica, las stablecoins son criptomonedas que mantienen un valor estable aún en los periodos de mayor volatilidad, indiferentemente de si hablamos de picos de crecimiento o caídas.

Un ejemplo de esto lo vimos en el reciente crypto crash, donde las criptomonedas tradicionales perdieron cerca del 50% de su valor, mientras que las stablecoins mostraron variaciones de menos de 3% antes de volver a su precio original.

Para lograrlo, los desarrolladores anclan el valor de estas monedas al de activos financieros estables, como pueden serlo el dólar, el petróleo, el oro, entre muchos otros. Según varíe el precio y el suministro del activo subyacente, también lo hará el de la stablecoin, manteniendo paridad en todo momento.

Actualmente, las stablecoin más populares del mundo incluyen a Tether, USD Coin, Binance USD, Terra USD y DAI, todas ancladas al dólar estadounidense.

¿Para qué sirven?

Gracias a que toman lo mejor de la encriptación criptográfica y los activos financieros estables, las stablecoins pueden tener una amplia gama de usos, con el más atractivo siendo su uso como un puente entre las diferentes criptomonedas que existen actualmente.

Gracias a que su precio se mantiene estable, los inversionistas pueden intercambiar sus criptomonedas a stablecoins cuando quieran preservar el valor de sus inversiones, o cuando necesiten adquirir otros criptoactivos.

De cara a los próximos años, no se descarta que puedan comenzar a posicionarse como un método de pago alternativo, siendo una opción atractiva para quienes no posean una cuenta bancaria o dinero plástico, e incluso para los turistas que no tienen acceso directo a la divisa local.

El futuro de las criptomonedas

Actualmente, las criptomonedas se utilizan principalmente como activos para la inversión, ya que pueden generar retornos incluso cuando su valor cae. Mientras que quienes hacen trading o holding ganan dinero a medida que el precio sube, quienes invierten en contratos por diferencia lo hacen cuando el precio cae.

Esto hace que sean atractivas entre los inversores, pero que carezcan de usos prácticos que puedan expandirse a otras industrias. Al contrario, las stablecoins pueden ser fácilmente adoptadas en decenas de mercados debido a que implican un riesgo prácticamente nulo, incentivando su uso en actividades variadas.

Adicionalmente, en contraste con las criptomonedas estatales, estas siguen siendo descentralizadas y anónimas, brindando beneficios que ninguna otra moneda de cambio puede ofrecer. Esto hace que, de cara a los próximos años, las stablecoins se posicionen como el verdadero dinero del futuro.