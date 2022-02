Queremos un México más próspero: José Antonio Centeno Reyes

MAZATLÁN._ El pasado 31 de enero venció el plazo para el registro de aspirantes para dirigir la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, solo una persona lo hizo, no por falta de interés, sino que la cúpula del organismo pensó en un solo perfil, el que más habilidad para conciliar tiene, siendo ese su principal objetivo, y él es José Antonio Centeno Reyes.

El empresario con estudios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa visitó Mazatlán el pasado 17 de febrero, esto con el fin de socializar su visión de lo que quiere al presidir la Canacintra. Estuvieron presentes delegaciones de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, entre otras entidades.

El próximo 11 de marzo la Asamblea General Ordinaria lo elegirá de manera oficial. Se habla que el ingeniero cuenta con el apoyo total de los líderes industriales de las 76 delegaciones, 14 sectores y 104 ramas que integran la cámara.

En entrevista para Noroeste, Centeno Reyes platica de todo un poco, hablando con varios presidentes de delegaciones que acudieron al encuentro realizado en Mazatlán, todos coinciden que él tiene el perfil conciliador que se necesita hoy en día y el futuro líder de la Canacintra lo sabe.

“Justo la representación es eso (conciliación), dejar de hablar a nombre propios, dejar de hablar por los intereses propios y ejercer la representación gremial, creo que esto es importante señalar porque no tiene que ver con mis convicciones ni con mis creencias personales, el posicionamiento como presidente de Canacintra tiene que ser en lo que a los afiliados les duele, lo que les preocupa y lo que les afecta”, manifiesta.

“Son dos obligaciones, que la representación sea efectiva, de los intereses gremiales, y dos, que no la puedes suspender, no la puedes parar, es decir, como representante de los empresarios, por más difícil que sea una situación, por más compleja que sea la negociación, tú no te puedes parar nunca de una mesa de negociación, tú no puedes nunca cerrar la oportunidad de seguir con el diálogo, porque estás obligado siempre a representar esos intereses”, añade.

Para él, tener un diálogo continuo con las autoridades municipales, estatales, pero sobre todo federales es muy importante, la relación ha sido complicada, sobre todo con Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, pero Centeno Reyes sabe que a pesar de las diferencias que puede haber entre la Iniciativa Privada y el Mandatario Nacional, son más las coincidencias.

“Yo estoy convencido que entre lo que López Obrador quiere, y lo que los empresarios queremos, hay más coincidencias que diferencias, los empresarios que están afiliados a Canacintra, tampoco queremos corrupción, a nosotros nos pega financieramente los actos de corrupción, porque esos actos de corrupción no los hacen con nuestras empresas, las hacen con las que no participan gremialmente”, señala.

“Queremos un México más próspero, nosotros como empresarios cuando iniciamos un proyecto de este tipo, lo que queremos generar es prosperidad, y la mayoría de las empresas e inversiones consideran también el nivel de prosperidad que va a generar”, añade.

“Lo que sí creo que en esta segunda parte de su sexenio, se va a dar una etapa mucho más importante, no solo por el Presidente de la República sino del resto de las autoridades, creo que se va a estar presentando más, es importante, el Presidente lo tiene claro, iniciar de manera urgente y organizada la reactivación económica de este país, y sabe que los empresarios son una pieza fundamental para poderlo lograr”, profundiza.

Al frente de la Canacintra, el Ingeniero está convencido que es importante que se debe encontrar una política industrial que beneficie tanto al Gobierno como a quienes integran la industria, porque encontrando esa política, se puede lograr algo lo más determinante en un país, que es el bienestar social.

“El primer objetivo para México sería tener una política industrial, queremos construir los acuerdos necesarios, con los tres niveles de Gobierno para que se puedan generar políticas industriales, si no, como un concepto único, un documento que se llame ‘política industrial’, sí acciones específicas, políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones del ecosistema, hacerlo más propicio para que podamos hacer más negocios, generar más empleos, para que atraigamos inversiones, que generemos con ello el bienestar”, manifiesta.

“Uno de los más importantes es el bienestar social, creemos y estamos convencidos todos los que pertenecemos a Canacintra que las acciones de nuestras empresas tienen la obligación de impactar de manera positiva en el bienestar de nuestras comunidades, lo estamos poniendo en el centro de nuestros objetivos”, agrega.

En la plática en la sala de estar que tiene enfrente al Malecón de Mazatlán, menciona que las diferencias con el Gobierno no deben marcar la relación entre ellos.

“Hoy sí encontramos en el diálogo muchas diferencias, no nos debemos permitir que esas diferencias nos impidan seguir trabajando en que la estrategia de largo plazo sea cambiar a México. Si nosotros encontramos diferencias y nos enfocamos solamente en esas diferencias, y de las dos partes de la mesa de negociación le damos más peso a las diferencias que a las coincidencias, se dan estas dinámicas poco productivas”, sostiene.

Durante la pandemia, hizo falta el apoyo gubernamental, Centeno Reyes lo sabe, y lo reconoce, fueron entre los mismos empresarios como se estuvieron apoyando, es por eso que busca generar una mayor interacción entre los agremiados, hacer más negocios entre ellos.

“Queremos hacer en Canacintra un cambio importante en la forma en la que trabajamos con nuestros afiliados, para que puedan generarse más negocios entre ellos, vamos a estar instrumentando diversas acciones de networking de liberación de nuevos negocios entre los propios socios en cada reunión que tengamos de Canacintra y en esta en la que hoy nos ocupamos no será la elección”, explica.

El experto en negocios acepta que el tema inflacionario le preocupa, pero se aboca más a lo que es la Reforma Eléctrica, en la cual se tiene que centrar la discusión con las autoridades del Gobierno Federal, y con ese tema la entrevista culmina.

“Preocupa en Canacintra el que no se esté protegiendo los contratos actuales, el que se pretenda hacer cancelaciones de contratos, que haya una modificación retroactiva que afecte a esto, y genera una afectación a la certeza jurídica, la certeza jurídica es uno de los elementos fundamentales para traer inversiones, no puedes estar cambiando las reglas del juego así”, dice.

“Entendemos que todos los sectores son sujetos a revisión, los cuales son sujetos a evolución, pero se tiene que generar la certeza y si existen contratos se tienen que revisar y si los contratos tienen que ser mejorados y revisados, pues hay que hacerlo, pero el mensaje generalizado no puede ser”, agrega.

