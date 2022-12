Las razones para contar con consejeros independientes, desde el día uno, son innumerables, mientras no los concibamos como un costoso recurso que reposa en la sala de juntas de un pomposo corporativo transnacional

¿Un consejero es exclusivo de las grandes empresas?

¿Cuándo conviene integrar al CI a las empresas familiares o en desarrollo?

Por sus obras los conocerás

Otras actitudes esenciales que deben tener los consejeros son:

No sólo es importante y necesaria una actitud positiva y proactiva, sino que estos consejeros deben tener capacidades de análisis, objetividad, síntesis, diagnóstico, valoración, juicio razonado, saber escuchar, tomar decisiones, trabajo en equipo, además de tener conocimientos del entorno, financieros, legales, corporativos, estratégicos, organizativos, etc.

Reglas para garantizar la independencia del CI

Con el fin de lograr la objetividad referida, el CMPC establece que, para ser considerado como consejero independiente, resulta necesario no ser empleado de la sociedad, o no haberlo sido en los últimos 12 meses; no tener influencia significativa dentro de la empresa; no ser cliente o proveedor de la sociedad; no estar involucrado en alguna fundación que reciba donativos de la sociedad, ni tener una relación de parentesco con algún miembro de la organización.

Como señalaba Fray Antonio de Guevara: “El aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos.” Por lo tanto, es muy importante seleccionar conscientemente a los consejeros para cumplir con el objetivo del consejo, y en especial para agregar valor a la empresa en su estrategia de permanencia a largo plazo.