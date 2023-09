MÉXICO._ Por quinta vez, México fue señalado como un país que no combate la pesca ilegal, razón por la que Estados Unidos mantendrá cerrados sus puertos a las embarcaciones mexicanas que pescan en el Golfo de México y continúa la amenaza de sanciones comerciales a pescados y mariscos mexicanos.

De acuerdo a un comunicado de Oceana, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) reveló en su más reciente informe que, desde 2015, México no ha demostrado un efectivo combate a la pesca ilegal pese a los numerosos compromisos que ha hecho el gobierno mexicano para atender este problema.

Oceana, organización internacional dedicada exclusivamente a la protección de los océanos, vuelve a exigir a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) que cumpla con su obligación de combatir la pesca ilegal y deje de ignorar las afectaciones que sufre el sector pesquero a causa de su inacción.

La pesca ilegal afecta la posibilidad de que pescadores que cumplen con las reglas puedan vender sus productos hacia Estados Unidos, país que representa el 50 por ciento del mercado de exportación de pescados y mariscos mexicanos que en 2022 tuvo valor de 800 millones de dólares, lo que equivale a más de diez veces el presupuesto público destinado al programa de transferencias directas a pescadores conocido como Bienpesca.

Renata Terrazas, directora Ejecutiva de Oceana en México, dijo que “la CONAPESCA ha reconocido que más del 40 por ciento de la pesca en México es pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y pese a ello no ha tomado acciones para evitarlo”.

“Es urgente e impostergable que nuestro país cuente con una política que detenga las capturas ilegales de pescados y mariscos y refuerce la inspección y vigilancia en los mares; pues de no hacerlo se pone en riesgo al sector pesquero y el sustento de las familias de pescadores ya que Estados Unidos podría imponer embargos comerciales”, añadió Terrazas.

La certificación negativa que recibió México hoy se suma a una larga lista de sanciones por pesca ilegal que ha impuesto Estados Unidos, nuestro principal socio comercial e importador de productos pesqueros, tales como la prohibición de importación de algunos productos pesqueros capturados en el Alto Golfo de California en donde vive la vaquita marina.