Rocha instala el Comité de Planeación para el Desarrollo de Sinaloa

CULIACÁN._ Al instalar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa (Copladesin), el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que una de las primeras tareas de este organismo será recoger la opinión de los colegios de profesionistas, universidades, sectores productivos y organismos sociales para enriquecer la elaboración de su Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, mismo que se basará en dos ejes específicos, los cuales serán la transformación y el bienestar.

El mandatario estatal advirtió que él en lo personal ya tiene experiencia en la elaboración de estos planes que sirven de guía para el desarrollo de Sinaloa, pues en dos ocasiones en diferentes sexenios en su calidad de coordinador de Asesores del Ejecutivo participó en su diseño. No obstante, su idea es escuchar las sugerencias de todos los sectores que están convocados al seno del Copladesin, para integrar su plan de manera participativa, pues no se trata de imponerlo ni dictarlo.

“Este comité debe ir más allá de la formalidad, ser un comité que convoque a los diferentes sectores a que participen y den sus ideas en la elaboración del Plan, porque finalmente pudiéramos hacerlo en el Gabinete, y eso no es lo que conviene. A mí me ha tocado como jefe de Asesores elaborar dos Planes de Desarrollo, tengo experiencia en el tema, pero no se trata de dictarla, sino que se haga una verdadera auscultación porque es otro momento, no como hace 12, 15 años, es otro momento, tenemos que pensar en que vivimos un desarrollo de Sinaloa y de México diferente”, precisó.

El Gobernador Rocha reiteró que su Plan Estatal de Desarrollo estará fincado en dos ejes en particular, que serán la transformación y el bienestar, dirigidos a buscar el desarrollo de Sinaloa para generar riqueza, la cual se necesita para brindar a la gente que más lo necesita el bienestar que requiere.

Por ello, su llamado al sector empresarial para que invierta en la generación de empleos, y de parte del gobierno, la obligación será proteger esa inversión.

“Queremos producir la riqueza que requiere el estado para atender a sus sectores más vulnerables, más desposeídos, ésa es nuestra política, pues esa riqueza nos va a permitir apoyar a los pobres, es el sentido número uno de nosotros, el apoyar a los pobres”, reiteró.

Al respecto, dio a conocer que en Sinaloa, sin ser catalogado de extrema pobreza, existe un millón de personas que padecen algún nivel de pobreza, y el 10 por ciento de esa cantidad, padecen pobreza extrema, es decir, que carecen hasta del sustento diario para comer.

“Ése es el gran reto al que nos enfrentamos en este momento de diseñar la política de desarrollo Sinaloa”, les dijo el gobernador Rocha a los miembros del Copladesin, compuesto por 39 titulares de dependencias, organismos autónomos y delegados federales, los 18 presidentes municipales y 20 representantes de sectores productivos, sociales, de profesionistas y académicos, todos reunidos para el acto de toma de protesta.

La bienvenida estuvo a cargo del secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, en su carácter de coordinador general del Copladesin, quien explicó que entre todos los integrantes se privilegiará la convergencia de ideas y propuestas viables, para la definición de políticas inspiradas en el proyecto de transformación de Sinaloa.

Explicó que para el cumplimiento de su misión, los integrantes deberán organizarse en 21 Consejos internos, que hagan propuestas de solución en los retos relacionados a los siguientes ejes estratégicos: Bienestar Social Sustentable, Desarrollo Económico, Gobierno Democrático y Promotor de Paz; y el último, Seguridad, Ética y Eficiencia.

En la reunión de instalación del Copladesin también intervinieron el presidente del Codesin, José Lauro Meléndrez Parra; la presidenta de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, Itza María de la Cruz Bernal; y la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Sylvia Paz Díaz Camacho, quienes aceptaron la invitación del gobernador Rocha y reafirmaron su voluntad para participar con sus propuestas a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.