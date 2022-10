Se tiene que empezar a discutir el modelo de país que se quiere tener e incluir a todos: Castañón

MAZATLÁN._ Ante las condiciones actuales de México se tiene que empezar a discutir qué modelo de país se quiere tener y en ello deben participar todos y cerrar las brechas de la desigualdad económica, manifestó el ex presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón.

Al disertar la conferencia “Perspectivas y Retos de México y nuestra responsabilidad social”, ante integrantes de la Coparmex Mazatlán e invitados la mañana de este viernes en un salón del Centro de Convenciones de este puerto se preguntó qué siente un padre de familia que tiene tres días con su hijo enfermo y que no tiene acceso a la salud y que tiene que trasladarse para llegar al hospital o qué siente una mujer para exigir justicia o un joven que quiere trabajar para salir adelante y está aislado.

”Todavía tenemos muchas comunidades que no han sido incluidas, así como tenemos mucha gente en nuestra población que no ha sido incluida tenemos comunidades que no han sido incluidas, eso nos debe de centras hacia qué queremos de nuestro Gobierno, cuáles deben de ser los objetivos de un Gobierno porque nosotros como Estado, como Nación seleccionamos a las mejores personas que queremos nosotros para que dirijan el buen común”, agregó el sinaloense Castañón Castañón.

”Para que con nuestro dinero puedan generar la infraestructura, la convivencia y las cosas del bien de todos y lo demás nos corresponde a nosotros hacerlo, ese es el sentido de la democracia: poder seleccionar a las mejores personas para que administren los bienes de todos y los puedan distribuir para que generen mejores satisfactores para las personas, para los ciudadanos, eso me parece que nos debe hacer reflexionar en dónde están los retos del futuro”.

Recalcó que en los retos del futuro se tiene que tener claro para qué se quiere el Estado Mexicano con un Gobierno, qué se quiere que haga ese Gobierno y qué debe hacer la población.

”Yo pienso que en los momentos que estamos viviendo hoy tenemos que tener claro hacia a dónde vamos y tenemos que empezar a discutir el modelo de país que queremos tener”, subrayó ante decenas de empresarios, regidores, funcionarios públicos e invitados.”...no es para elegir al más guapo o a la más bonita, no es para elegir al más popular, no es para elegir a la persona, es para elegir a un modelo de país que queremos tener, un modelo que incluya a más personas, un modelo que genere prosperidad, un modelo que nos respete la libertad, un modelo que promueva a las personas, un modelo que nos lleve a regresar a ser competitivos, pero que más personas estén incluidas en la prosperidad”.

Recalcó que o se va a un modelo que coarte y controle la libertad o a un modelo que promueva la libertad, pero con mayor inclusión.

”Me queda claro: o vamos hacia un modelo que coarte y controle la libertad o vamos a un modelo que promueva la libertad y la competitividad, pero con mayor inclusión, por eso hoy la Coparmex está promoviendo un Modelo de Desarrollo Inclusivo, antes hablábamos que creíamos en la libertad del mercado con responsabilidad social”, subrayó.

”Tenemos que ver cómo lo remediamos para que más personas se sientan incluidas y no nos vuelva a pasar que nos dividamos y discutamos si somos rojos, pintos o colorados, azules o blancos o cafés, eso no lo podemos permitir en una nación como la nuestra en la que convivimos, no podemos permitir expresiones de que el sureste se separe o nos separemos los del norte, no podemos permitir expresiones de fifís y de chairos, eso no tiene que estar en nuestro léxico, eso no es construir nación”.

La construcción de la nación que responda al agravio de las personas que se han sentido excluidas no puede ser el desagravio a través de solamente separarlos, discutirlo, polarizarlos.

”Sino por el contrario tenemos que construir una nación unida que genere más prosperidad y que genere las posibilidades de inclusión a más personas, pero cómo lo hacemos, cómo lo podemos hacer hacia el futuro y quién”, reiteró Castañón Castañón.

El ex dirigente empresarial dijo que no se trata de preguntar quién de las “corcholatas” o aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia de la República va resolver los problemas, pues ese no es el país que se quiere.

”Yo creo que ya maduramos suficiente como nación como para pensar que esta nación ya no la dirige un Tlatoani ni un Mesías, esta nación la dirigimos todos los que nos levantamos tempranito y vamos a chambear y que abrimos las cortinas de nuestro negocio y que estamos al pie de la cureña chambeando todos los días, esta nación la formamos nosotros los que movemos la economía, los que convivimos en las calles todos los días”, recalcó.

”Así es que yo no me puedo permitir un México moderno pensando que con un líder mesiánico vamos a resolver nuestros problemas, más bien me puedo permitir soñar en un México moderno que implique una gran participación en la sociedad para construir el México que todos debemos que construir y que cada quien haga lo que le corresponde nosotros como sociedad y los que elijamos como Gobierno”.

En el caso de Sinaloa y a pregunta expresa de uno de los presentes sobre el por qué otras entidades crecen más que este estado dijo que es porque no se tiene una política pública que dé continuidad a transexenal.

”No tenemos política pública que de continuidad transexenal, cada quien llevamos eligiendo, van haciendo su propia política pública y no estamos la sociedad para exigirle, para darle seguimiento, para darle continuidad, estamos divorciados entre la actividad económica y la actividad educativa, no hay un proyecto que nos una, no tenemos conectividad con el talento que genera inventiva, genera valor”, expuso.

”Y entonces por qué, o sea si aquí somos tan fregones por qué, pues son más fregones en el Bajío porque se pusieron de acuerdo, tuvieron un modelo de Estado, de desarrollo y han venido dando continuidad, desde 1990 y están ligados los empresarios a los Conalep y a los institutos públicos y está ligada la educación con los CEO de las empresas para buscar el perfil y el talento, meten centros de investigación a los parques industriales”.