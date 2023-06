CULIACÁN._ Una posible sequía en Estados Unidos podría beneficiar la comercialización de cosechas de productores sinaloenses y elevar los precios del maíz, estimó Omar Ahumada, asesor de estudios económicos y políticas públicas de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Hasta el momento, es muy pronto para determinar si habrá sequía en el estado, así como en el país vecino, pero las altas temperaturas empiezan a afectar sus cultivos, explicó.

“Ahorita no se han presentado las lluvias, hay mucho calor y está haciendo que efectivamente no se estén presentando lluvias allá y está impactando las cosechas, los cultivos, y eso sí nos afecta en el hecho de que si no va a haber tanta producción allá, va a haber más demanda de nuestro grano y eso sube los precios”.

Los productores agropecuarios serían los más favorecidos por el encarecimiento del precio del grano, en cambio, puede perjudicar la compra en el sector pecuario, dijo.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, agregó que se espera una temporada de lluvia normal en este año, además de la llegada del fenómeno meteorológico “El Niño”.

“Todavía no sabemos si va a haber sequía o no, estamos a la espera de ver cómo nos va esta temporada, todavía es pronto para saber, en teoría los pronósticos debería ser un año normal”, comentó.

“En teoría va a haber ‘Niño’, y si hay ‘Niño’ en teoría no debería de haber sequía”.

En caso de que haya sequía, el integrante de la asociación dijo que tendrían que definir estrategias para regar adecuadamente los cultivos.

“Si hubiera sequía pues no va haber agua, y si no hay agua pues va a haber menos riegos y esos riegos, a fuerzas afectaría lo que vamos a sembrar, porque eso no sembramos con las lluvias, sembramos con el agua de las presas en otoño invierno”, explicó Ahumada.