Sísifo, director general de la empresa familiar

“Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte.” Leonardo da Vinci

“Hay que trabajar para vivir, sí, pero para vivir bien. Es decir, buscar un equilibrio. La vida tiene otras montañas que escalar, algunas ni siquiera necesitan de una roca que empujar”.

El segundo una persona sumamente orgullosa de todo lo que había logrado, se resistía, siempre que le preguntaba, a tocar el tema. “¡El retiro es para holgazanes!”, me decía, “¡yo me voy a morir trabajando!”.

Trabajar hasta la muerte

No tocamos más el tema. Y me consta que este distinguido personaje ama su trabajo. Pero el contraste entre ambas posturas me hizo pensar en el mito de Sísifo. No estoy hablando del libro de Albert Camus, sino de la historia original de la mitología griega: Sísifo era un rey a quienes los dioses lo castigaron cruelmente: todos los días debía empujar una enorme roca hasta llegar a la cima de una montaña. Y todos los días la roca rodaba cuesta abajo, y Sísifo debía volver a empezar. Así por la eternidad.

Hay, en el mundo de los empresarios, aquellos que temen el retiro. Hay varias razones: porque tienen miedo a perder su identidad, su jerarquía, su autoridad o inclusive la razón de su vida; otros temen que el negocio se desplome con su ausencia, porque ellos y solo ellos conocen el negocio por dentro y por fuera, y solo ellos están capacitados para enfrentar las más grandes amenazas y retos que lo acechan.

A primera vista, podría pensarse que las estadísticas están del lado de este temeroso fundador: hay diversas fuentes que ilustran lo mismo con estadísticas marginalmente diferentes, pero, en general, podemos decir que el 70 por ciento de las empresas familiares en México no sobrevive a la segunda generación y el 90 por ciento sucumbe cuando llega a la tercera.